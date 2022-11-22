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EDUCATION AND SUSTAINABILITY CITY OF STRASBOURG

Signature(s)

Amount
€ 95,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 95,000,000
Education : € 95,000,000
Signature date(s)
12/12/2022 : € 95,000,000
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Release date
25 October 2022
Status
Reference
Signed | 12/12/2022
20220324
Project name
Promoter - financial intermediary
EDUCATION AND SUSTAINABILITY CITY OF STRASBOURG
VILLE DE STRASBOURG
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 95 million
EUR 196 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet comprend la construction, la reconstruction ou la rénovation des écoles maternelles et primaires et des gymnases sous la responsabilité de la Ville de Strasbourg en France. Il comprend également des opérations transversales telles que la mise en conformité des systèmes de sécurité et la numérisation des écoles.

L'objectif principal est de moderniser et d'améliorer les infrastructures des écoles maternelles et primaires de la Ville de Strasbourg afin d'offrir une éducation de bonne qualité. Le projet vise à adapter l'offre scolaire aux évolutions de la demande locale, à augmenter la capacité des cantines scolaires, à développer l'enseignement numérique dans les écoles, à renforcer la résilience des infrastructures face aux risques des changements climatiques et à améliorer l'efficacité énergétique du parc scolaire de la Ville. Finalement, le projet promouvra l'éducation sportive offerte aux enfants de la Ville à travers des investissements dans des gymnases.

Additionality and Impact

The new and upgraded infrastructure financed by the EIB will accelerate the modernisation of teaching and learning environments in terms of pedagogical fit, energy efficiency, quality, health and safety, improving the provision of pre-primary and primary education. Through the support to education activities, the Project will favour positive externalities, including inclusive economic growth and increased productivity knowledge externalities, as well as climate and environmental externalities. 

Environmental aspects
Procurement

La directive 2011/92/UE amendée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les bâtiments liés à l'éducation et aux activités de recherche telles que prévues dans ce projet. Il se peut que certaines composantes du projet puissent être considérées comme des projets de renouvellement urbain (Annexe II de la directive européenne). Les bâtiments publics devront au moins atteindre les objectifs d'efficacité énergétique définis dans la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

La Banque exigera du Promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Milestone
Under appraisal
Approved
Signed
22 November 2022
12 December 2022
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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDUCATION AND SUSTAINABILITY CITY OF STRASBOURG
Publication Date
28 Nov 2022
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
158461705
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20220324
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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