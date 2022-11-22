EDUCATION AND SUSTAINABILITY CITY OF STRASBOURG

Le projet comprend la construction, la reconstruction ou la rénovation des écoles maternelles et primaires et des gymnases sous la responsabilité de la Ville de Strasbourg en France. Il comprend également des opérations transversales telles que la mise en conformité des systèmes de sécurité et la numérisation des écoles.

L'objectif principal est de moderniser et d'améliorer les infrastructures des écoles maternelles et primaires de la Ville de Strasbourg afin d'offrir une éducation de bonne qualité. Le projet vise à adapter l'offre scolaire aux évolutions de la demande locale, à augmenter la capacité des cantines scolaires, à développer l'enseignement numérique dans les écoles, à renforcer la résilience des infrastructures face aux risques des changements climatiques et à améliorer l'efficacité énergétique du parc scolaire de la Ville. Finalement, le projet promouvra l'éducation sportive offerte aux enfants de la Ville à travers des investissements dans des gymnases.