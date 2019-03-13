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DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE

Signature(s)

Amount
€ 130,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 130,000,000
Solid waste : € 130,000,000
Signature date(s)
19/07/2019 : € 130,000,000
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Summary sheet

Release date
6 May 2019
Status
Reference
Under appraisal | 13/03/2019
20180889
Project name
Promoter - financial intermediary
DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE
DERICHEBOURG SA
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 130 million
EUR 270 million
Location
Sector(s)
  • Solid waste - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
Description
Objectives

Le projet prévoit le financement du programme d'investissement pluriannuel du groupe avec pour objectif le renforcement du rendement de ses activités de recyclage.

L'objectif du projet est de contribuer à la récupération des matières secondaires afin d'atteindre un meilleur rendement du taux de recyclage conformément aux Directives Européennes et à la législation nationale.

Environmental aspects
Procurement

Au niveau national, le projet rentre dans le cadre réglementaire favorisant l'économie circulaire en général et l'énergie durable: Grenelle environnement, plan déchets en 2014, Loi sur La Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV). Cette dernière, adoptée en 2015. Les principaux impacts environnementaux du projet sont le bruit, les odeurs et les polluants atmosphériques lors de la collecte des déchets et de l'exploitation des stations de recyclage. Comme l'exigent les différentes autorisations respectives, ces risques seront traités par des mesures d'atténuation spécifiques et plus généralement par l'utilisation obligatoire des "Meilleures techniques disponibles" (MTD) pour ces équipements. Enfin, les missions de surveillance et de contrôle des polluants doivent être conformes aux normes de l'industrie.

La BEI a conclu que le promoteur était une société privée non soumise aux règles de l'UE en matière de marchés publics ou de concessions. Toutefois, si, après l'évaluation du projet, la BEI devait conclure que le promoteur était finalement soumis à la législation de l'UE en matière de passation des marchés publics Directives 2014/23/EU / 2014/24/UE ou 2004/18/CE, le cas échéant, la Banque demanderait alors au promoteur de veiller à ce que les contrats pour la mise en oeuvre du projet ont été / seront soumis conformément à la législation applicable en matière de passation des marchés de l'UE Directive 2014/23/UE / 2014/24/UE ou 2004/18/CE, le cas échéant, ainsi que la Directive 89/665/CEE, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union Européenne, avec la publication des avis d'appels d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, en tant que de besoin.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE
Publication Date
27 Jul 2019
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
90025623
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20180889
Sector(s)
Solid waste
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE
Publication Date
28 Nov 2024
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
190021957
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20180889
Sector(s)
Solid waste
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
scoreboard - DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE
Publication Date
13 Sep 2019
Document Language
English
Main Topic
lending
Document Number
122900175
Document Focus
EFSI legal requirements
Document Type
Scoreboard
Project Number
20180889
Last update
14 Sep 2019
Sector(s)
Solid waste
Countries
France
Publicly available
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Derichebourg obtient un financement de 130 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement dans le cadre du Plan Juncker
Derichebourg Recyclage&Economie Circulaire
©Derichebourg

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