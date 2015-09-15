CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2

Le projet vise l'amélioration de la qualité de l'offre de services de transport en commun dans l'agglomération de Casablanca qui compte plus de 4 million d'habitants et qui souffre d'une forte congestion routière et d'un véritable manque d'alternatives de transport public. Les résultats escomptés du projet sont un saut quantitatif de la capacité des transports publics et de la fiabilité du service associé avec des fréquences plus élevées et des gains de temps assurés. Cette amélioration favorise le report modal en réduisant les nuisances associées à d'autres modes de transport tels que les voitures particulières, les bus et les taxis (émissions polluantes et sonores, de gaz à effet de serre ainsi que l'accidentologie routière). En plus de ses effets structurants sur le réseau de transport en commun, le projet devrait contribuer à l'amélioration du cadre de vie des quartiers desservis par le tracé de la nouvelle ligne de tramway, dont certains défavorisés, et renforcer la cohésion sociale par une amélioration de l'accessibilité (aux bassins d'emplois, aux principaux centres d'activités de la ville : universités, centres économiques) en particulier pour les quartiers les plus pauvres de la ville, aidant ainsi à réduire la pauvreté.