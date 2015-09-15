CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2

Summary sheet
Réalisation de la deuxième ligne de tramway sur la liaison Est-Ouest entre Anoual à Ain Sebaa (15 km) ainsi que l'extension de la première ligne vers Lissasfa (2km) comprenant 22 stations, dont 20 sur la deuxième ligne, un nouveau centre de maintenance et remisage
Le projet vise l'amélioration de la qualité de l'offre de services de transport en commun dans l'agglomération de Casablanca qui compte plus de 4 million d'habitants et qui souffre d'une forte congestion routière et d'un véritable manque d'alternatives de transport public. Les résultats escomptés du projet sont un saut quantitatif de la capacité des transports publics et de la fiabilité du service associé avec des fréquences plus élevées et des gains de temps assurés. Cette amélioration favorise le report modal en réduisant les nuisances associées à d'autres modes de transport tels que les voitures particulières, les bus et les taxis (émissions polluantes et sonores, de gaz à effet de serre ainsi que l'accidentologie routière). En plus de ses effets structurants sur le réseau de transport en commun, le projet devrait contribuer à l'amélioration du cadre de vie des quartiers desservis par le tracé de la nouvelle ligne de tramway, dont certains défavorisés, et renforcer la cohésion sociale par une amélioration de l'accessibilité (aux bassins d'emplois, aux principaux centres d'activités de la ville : universités, centres économiques) en particulier pour les quartiers les plus pauvres de la ville, aidant ainsi à réduire la pauvreté.
Les procédures environnementales et sociales adoptées par le promoteur et leur conformité avec les standards de la Banque seront vérifiées en cours d'instruction, notamment par rapport à l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux et des mesures d'atténuation et compensation envisagées dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social (EIES). Une attention particulière sera portée sur la protection de l'environnement, notamment de sites et espèces protégés, sur l'évaluation des stratégies d'adaptation au changement climatique, sur l'atténuation des impacts potentiels sur le patrimoine culturel et architectural ainsi que sur le déroulement de la consultation publique. La conformité du projet avec les standards sociaux de la Banque sera aussi vérifiée en cours d'instruction.
Toute procédure de passation des marchés financés par la Banque devra être conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Les procédures de passation de marché et leur conformité avec les standards de la Banque seront vérifiées en cours d'instruction.
Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l''UE.
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