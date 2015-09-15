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CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2

Signature(s)

Amount
€ 60,000,000
Countries
Sector(s)
Morocco : € 60,000,000
Transport : € 60,000,000
Signature date(s)
7/12/2017 : € 60,000,000
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Morocco: EIB and Casa Transports SA: EUR 60m for construction of Casablanca’s second tram line

Summary sheet

Release date
7 September 2016
Status
Reference
Signed | 07/12/2017
20150915
Project name
Promoter - financial intermediary
CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2
PUBLIC ENTITY(IES)
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 60 million
EUR 328 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Réalisation de la deuxième ligne de tramway sur la liaison Est-Ouest entre Anoual à Ain Sebaa (15 km) ainsi que l'extension de la première ligne vers Lissasfa (2km) comprenant 22 stations, dont 20 sur la deuxième ligne, un nouveau centre de maintenance et remisage

Le projet vise l'amélioration de la qualité de l'offre de services de transport en commun dans l'agglomération de Casablanca qui compte plus de 4 million d'habitants et qui souffre d'une forte congestion routière et d'un véritable manque d'alternatives de transport public. Les résultats escomptés du projet sont un saut quantitatif de la capacité des transports publics et de la fiabilité du service associé avec des fréquences plus élevées et des gains de temps assurés. Cette amélioration favorise le report modal en réduisant les nuisances associées à d'autres modes de transport tels que les voitures particulières, les bus et les taxis (émissions polluantes et sonores, de gaz à effet de serre ainsi que l'accidentologie routière). En plus de ses effets structurants sur le réseau de transport en commun, le projet devrait contribuer à l'amélioration du cadre de vie des quartiers desservis par le tracé de la nouvelle ligne de tramway, dont certains défavorisés, et renforcer la cohésion sociale par une amélioration de l'accessibilité (aux bassins d'emplois, aux principaux centres d'activités de la ville : universités, centres économiques) en particulier pour les quartiers les plus pauvres de la ville, aidant ainsi à réduire la pauvreté.

Environmental aspects
Procurement

Les procédures environnementales et sociales adoptées par le promoteur et leur conformité avec les standards de la Banque seront vérifiées en cours d'instruction, notamment par rapport à l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux et des mesures d'atténuation et compensation envisagées dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social (EIES). Une attention particulière sera portée sur la protection de l'environnement, notamment de sites et espèces protégés, sur l'évaluation des stratégies d'adaptation au changement climatique, sur l'atténuation des impacts potentiels sur le patrimoine culturel et architectural ainsi que sur le déroulement de la consultation publique. La conformité du projet avec les standards sociaux de la Banque sera aussi vérifiée en cours d'instruction.

Toute procédure de passation des marchés financés par la Banque devra être conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Les procédures de passation de marché et leur conformité avec les standards de la Banque seront vérifiées en cours d'instruction.

Under ELM Guarantee

Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l''UE.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2
Publication Date
13 Sep 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
76104179
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20150915
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2 - Etude d'Impact Environnemental et Social - Projet d'Extension de la Ligne 1
Publication Date
2 May 2018
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
83996956
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150915
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2 - Etude d'Impact Environnemental et Sociale - Projet de la Ligne T2
Publication Date
3 Nov 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
75035190
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150915
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2 - Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental - Projet d'Extension de la Ligne T1
Publication Date
3 Nov 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
79497284
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150915
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2 - Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental – Projet de la Ligne T2
Publication Date
14 Jun 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
76259409
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150915
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
Publicly available
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Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2
Publication Date
28 Dec 2022
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
162345493
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20150915
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
Publicly available
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General enquiries and comments

The EIB is committed to open communication and encourages constructive stakeholder input regarding its activities.
Enquiries and comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB, can be sent to the EIB Infodesk.
Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

Media enquiries

Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Media information section.

Complaints mechanism

Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.

Zero tolerance against fraud and corruption

The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.

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