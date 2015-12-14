CAMPUS STRASBOURG

Les objectifs du projet sont : (i) l'amélioration des conditions de travail des chercheurs ; (ii) l'amélioration de l'accueil des chercheurs et des personnels ; (iii) l'accroissement du nombre de logements étudiants ; (iv) l'amélioration de la vie étudiante (restauration et installations sportives) ; (v) l'amélioration des conditions d'enseignement et d'études, avec la réfection des salles d'enseignement et la reconstruction de la bibliothèque universitaire ; et (vi) la rénovation thermique, la mise aux normes et l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments.