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CAMPUS STRASBOURG

Signature(s)

Amount
€ 90,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 90,000,000
Education : € 90,000,000
Signature date(s)
24/10/2016 : € 90,000,000
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24/01/2016 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CAMPUS STRASBOURG
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France: EIB and Caisse des dépôts provide EUR 150m in financing for Operation Campus in Strasbourg
Parent project
OPERATION CAMPUS

Summary sheet

Release date
14 December 2015
Status
Reference
Signed | 24/10/2016
20140392
Project name
Promoter - financial intermediary
CAMPUS STRASBOURG
UNIVERSITE DE STRASBOURG
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 90 million
EUR 196 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Opérations d'investissement portées par l'Université de Strasbourg dans le cadre de l'Opération Campus.

Les objectifs du projet sont : (i) l'amélioration des conditions de travail des chercheurs ; (ii) l'amélioration de l'accueil des chercheurs et des personnels ; (iii) l'accroissement du nombre de logements étudiants ; (iv) l'amélioration de la vie étudiante (restauration et installations sportives) ; (v) l'amélioration des conditions d'enseignement et d'études, avec la réfection des salles d'enseignement et la reconstruction de la bibliothèque universitaire ; et (vi) la rénovation thermique, la mise aux normes et l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments.

Environmental aspects
Procurement

La directive 2011/92/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les établissements d'enseignement. Certains sous-projets peuvent être considérés comme des projets de rénovation urbaine (annexe II de la directive européenne). Ce point sera étudié en détail lors de l'évaluation. Il se peut que des sous-projets tiennent compte de normes très élevées d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement ou de développement durable. Ces projets seront probablement répertoriés sous la démarche haute qualité environnementale (HQE) et d'autres sous la certification bâtiments basse consommation (BBC) ou bâtiment à énergie positive (BEPOS). Les impacts sur les sites naturels seront vérifiés lors de l'évaluation.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004). Les procédures seront analysées lors des évaluations.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CAMPUS STRASBOURG
Publication Date
24 Jan 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
64301544
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20140392
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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