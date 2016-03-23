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DEPOLMED

Signature(s)

Amount
€ 69,600,000
Countries
Sector(s)
Tunisia : € 69,600,000
Water, sewerage : € 69,600,000
Signature date(s)
29/11/2016 : € 69,600,000
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11/11/2020 - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - DEPOLMED - Resumé Non Technique - Reseau et Station d'Epuration de la Ville de Jedaida

Summary sheet

Release date
23 March 2016
Status
Reference
Signed | 29/11/2016
20140054
Project name
Promoter - financial intermediary
DEPOLMED
Organisme public
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 83 million
EUR 168 million
Location
Sector(s)
  • Water, sewerage - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
Description
Objectives

Le projet consiste en un programme d'investissement qui comprend la réhabilitation et l'extension des installations de traitement des eaux usées ainsi que des réseaux d'assainissement situés dans les zones côtières.

L'objet général de DEPOLMED est de participer et de contribuer à la dépollution de la Méditerranée. Plus précisément, le projet visera à: - l'amélioration de l'environnement par un meilleur traitement des eaux usées, en particulier; - l'augmentation de l'efficacité opérationnelle de l'Office National d'Assainissement (ONAS); - plus généralement, l'amélioration des conditions de vie de la population.

Environmental aspects
Procurement

Le programme aura comme priorité l'environnement et l'infrastructure sociale, à savoir la gestion des eaux usées dans les régions côtières à travers la mise à niveau et la réhabilitation des infrastructures et des réseaux de soutien de l'ONAS, afin de fournir un service d'assainissement de haute qualité et fiable à ses clients existants. Cette infrastructure est essentielle pour soutenir la croissance économique et le développement social des municipalités bénéficiaires et est également un projet prioritaire qui contribue à la dépollution de la mer Méditerranée. L'évaluation de l'impact environnemental et social est en cours de préparation dans le cadre de l'étude de faisabilité, et sera analysé lors de l'instruction.

Le promoteur sera tenu de mettre en œuvre le projet en conformité avec les règles et procédures d'acquisition de l'AFD, ainsi qu'en conformité avec les exigences et les normes convenues entre la BEI, l'AFD et la KfW pour les projets sous le MRI (« Mutual Reliance Initiative ») pour les opérations en dehors de l'UE, comme le prévoit le Guide de la Banque pour la passation des marchés. En particulier, les appels d'offres internationaux seront publiés au Journal officiel de l'UE conformément au Guide de la Banque de marchés publics.

Under ELM Guarantee
Under Global Europe NDICI guarantee

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

Dans le cadre de la garantie EFSD+

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - DEPOLMED
Publication Date
5 Jul 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
67486779
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20140054
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
Download now
or Link to source
Non-Technical Summary (NTS) - DEPOLMED - Station d'Epuration de Sousse Nord
Publication Date
25 Jan 2019
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
85780842
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Non-Technical Summary (NTS)
Project Number
20140054
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
Download now
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Non-Technical Summary (NTS) - DEPOLMED - Station d'Epuration de Sud Melanie
Publication Date
25 Jan 2019
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
85776367
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Non-Technical Summary (NTS)
Project Number
20140054
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
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Non-Technical Summary (NTS) - DEPOLMED - Reseau et Station d'Epuration de la ville de Jedaida
Publication Date
24 Jan 2019
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
85774959
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Non-Technical Summary (NTS)
Project Number
20140054
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
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Non-Technical Summary (NTS) - DEPOLMED - Reseau et Station d'Epuration de la Ville de Kelibia
Publication Date
24 Jan 2019
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
85766130
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Non-Technical Summary (NTS)
Project Number
20140054
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - DEPOLMED - Rapport de l'Etude d'Impact - Station d'Epuration de Jedaida
Publication Date
11 Nov 2020
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
134941394
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20140054
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - DEPOLMED - Resumé Non Technique - Reseau et Station d'Epuration de la Ville de Jedaida
Publication Date
11 Nov 2020
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
134940786
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20140054
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
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DEPOLMED
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Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
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