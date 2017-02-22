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CAMPUS LORRAIN

Signature(s)

Amount
€ 44,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 44,000,000
Education : € 44,000,000
Signature date(s)
22/02/2017 : € 44,000,000
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France: EU provides EUR 44m in financing for the University of Lorraine
Parent project
OPERATION CAMPUS

Summary sheet

Release date
6 March 2017
Status
Reference
Signed | 22/02/2017
20130670
Project name
Promoter - financial intermediary
CAMPUS LORRAIN
UNIVERSITE DE LORRAINE
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 44 million
EUR 106 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Il s'agit d'un projet de construction, rénovation et équipement de bâtiments universitaires porté par l'Université de Lorraine et retenu dans le cadre du programme national Opération Campus. Le projet est mis en oeuvre notamment sous la forme de deux contrats de partenariats public-privé distincts pour le financement, la conception, la construction, la rénovation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation des bâtiments et installations concernés par le Projet

Les investissements du projet visent à renforcer les infrastructures immobilières de la nouvelle Université de Lorraine et répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'Union européenne et de la France. Ce projet permettra l'amélioration de la qualité d'enseignement et de recherche de l'université de Lorraine grâce à l'accroissement des capacités d'accueil. Le projet vise également à améliorer de façon tangible l'efficacité énergétique des locaux de l'université. Les bâtiments neufs et rénovés seront économes en énergie et réalisés en respectant des solutions techniques et technologiques de pointe.

Environmental aspects
Procurement

Les nouvelles constructions seront réalisées en suivant le dernier standard national RT2012 - BBC applicable à l'efficacité énergétique, qui rentre dans le cadre du « Plan vert » élaboré par chaque université sur la base de la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD). Ce qui contribuera à accélérer la mise en œuvre des objectifs découlant de la directive 2011/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments.

Le promoteur est soumis aux règles d'appel d'offres pour tous les contrats suivant les modalités en vigueur imposées par les Directives Européennes 2004/18/CE et 2004/17/CE et la Directive 2007/66/EC (modifiée par le règlement 1874/2004). Les contrats sont donc soumis à appel d'offres international avec publication au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE).

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

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Enquiries and comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB, can be sent to the EIB Infodesk.
Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

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Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.

Zero tolerance against fraud and corruption

The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.

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