CAMPUS LORRAIN

Summary sheet
Il s'agit d'un projet de construction, rénovation et équipement de bâtiments universitaires porté par l'Université de Lorraine et retenu dans le cadre du programme national Opération Campus. Le projet est mis en oeuvre notamment sous la forme de deux contrats de partenariats public-privé distincts pour le financement, la conception, la construction, la rénovation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation des bâtiments et installations concernés par le Projet
Les investissements du projet visent à renforcer les infrastructures immobilières de la nouvelle Université de Lorraine et répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'Union européenne et de la France. Ce projet permettra l'amélioration de la qualité d'enseignement et de recherche de l'université de Lorraine grâce à l'accroissement des capacités d'accueil. Le projet vise également à améliorer de façon tangible l'efficacité énergétique des locaux de l'université. Les bâtiments neufs et rénovés seront économes en énergie et réalisés en respectant des solutions techniques et technologiques de pointe.
Les nouvelles constructions seront réalisées en suivant le dernier standard national RT2012 - BBC applicable à l'efficacité énergétique, qui rentre dans le cadre du « Plan vert » élaboré par chaque université sur la base de la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD). Ce qui contribuera à accélérer la mise en œuvre des objectifs découlant de la directive 2011/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments.
Le promoteur est soumis aux règles d'appel d'offres pour tous les contrats suivant les modalités en vigueur imposées par les Directives Européennes 2004/18/CE et 2004/17/CE et la Directive 2007/66/EC (modifiée par le règlement 1874/2004). Les contrats sont donc soumis à appel d'offres international avec publication au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE).
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