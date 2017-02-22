CAMPUS LORRAIN

Il s'agit d'un projet de construction, rénovation et équipement de bâtiments universitaires porté par l'Université de Lorraine et retenu dans le cadre du programme national Opération Campus. Le projet est mis en oeuvre notamment sous la forme de deux contrats de partenariats public-privé distincts pour le financement, la conception, la construction, la rénovation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation des bâtiments et installations concernés par le Projet

Les investissements du projet visent à renforcer les infrastructures immobilières de la nouvelle Université de Lorraine et répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'Union européenne et de la France. Ce projet permettra l'amélioration de la qualité d'enseignement et de recherche de l'université de Lorraine grâce à l'accroissement des capacités d'accueil. Le projet vise également à améliorer de façon tangible l'efficacité énergétique des locaux de l'université. Les bâtiments neufs et rénovés seront économes en énergie et réalisés en respectant des solutions techniques et technologiques de pointe.