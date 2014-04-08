PRET CADRE TRANSPORTS PUBLICS FRANCE

Les lignes de Bus à Haut Niveau de Service, l’extension/adaptation des dépôts bus et les pôles d’échanges relèvent de l'annexe II de la directive 2011/92/UE. Par conséquent, l’obligation de mener une évaluation d’impact environnemental (EIE) pour chacun des sous-projets est déterminée soit au cas par cas soit par des critères fixés par l'État membre. La production du matériel roulant pour les lignes BHNS aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/EU. De manière générale et au vue des opérations précédentes en France, les collectivités locales en France ont une bonne capacité et un bon degré de sensibilisation aux aspects sociaux et environnementaux. Tous les aspects environnementaux, y compris la conformité avec les directives européennes applicables, seront évalués au cours de l’instruction de chacun des sous-projets.