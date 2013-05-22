KABALA AEP BAMAKO

Signature(s)
Summary sheet
Projet d'alimentation en eau potable de la rive droite de la ville de Bamako, comprenant une station de traitement, des réservoirs et des réseaux de distribution.
L'objectif visé à travers ce projet est d'assurer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako à travers une station de production d'eau potable d'une capacité de 144.000m3 par jour. Le projet permettra d'une part de satisfaire les besoins des populations de la capitale pendant les périodes de pointe alors que les capacités de production existantes sont saturées, et d'autre part, de développer l'approvisionnement et la distribution d'eau de la rive droite de Bamako. Enfin, le projet permettra de mener à terme la réforme institutionnelle du secteur de l'eau qui a vu la création de deux nouvelles sociétés publiques: la société de Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP) et la Société de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP).
Le projet sera bénéfique pour la santé publique, mais il ne comporte pas de composante d'assainissement. Afin d'améliorer ses impacts, pendant l'instruction, la BEI s'est assurée auprès des autres bailleurs de fonds, de leurs préparatifs en vue de soutenir la planification des activités d'assainissement, ainsi que des activités pilote dans ce domaine. La Banque va s'assurer que les composantes du projet fassent l'objet d'une vérification préliminaire et de la délimitation du champ d'évaluation en ligne avec les procédures de la Banque. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique ont été examinés lors de l'instruction du projet.
La Banque va demander au promoteur de s’assurer que la mise en œuvre du projet s’effectue suivant le Guide pour la passation des marchés de la Banque.
Disclaimer
Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).
Documents
General enquiries and comments
The EIB is committed to open communication and encourages constructive stakeholder input regarding its activities.
Enquiries and comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB, can be sent to the EIB Infodesk.
Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.
Media enquiries
Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Media information section.
Complaints mechanism
Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.
Zero tolerance against fraud and corruption
The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.