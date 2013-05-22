KABALA AEP BAMAKO

L'objectif visé à travers ce projet est d'assurer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako à travers une station de production d'eau potable d'une capacité de 144.000m3 par jour. Le projet permettra d'une part de satisfaire les besoins des populations de la capitale pendant les périodes de pointe alors que les capacités de production existantes sont saturées, et d'autre part, de développer l'approvisionnement et la distribution d'eau de la rive droite de Bamako. Enfin, le projet permettra de mener à terme la réforme institutionnelle du secteur de l'eau qui a vu la création de deux nouvelles sociétés publiques: la société de Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP) et la Société de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP).