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CORRIDOR COTIER - SECTION NORD

Signature(s)

Amount
€ 22,000,000
Countries
Sector(s)
Senegal : € 22,000,000
Industry : € 22,000,000
Signature date(s)
7/06/2017 : € 22,000,000
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Senegal: #EDD17 - EIB provides EUR 22m to finance Pont de Rosso bridge

Summary sheet

Release date
27 October 2016
Status
Reference
Signed | 01/07/2017
20060157
Project name
Promoter - financial intermediary
CORRIDOR COTIER - SECTION NORD
REPUBLIQUE DU SENEGAL, REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 22 million
EUR 95 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet consiste principalement en la construction du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal, la frontière naturelle entre le Sénégal et la Mauritanie, et la mise en œuvre de mesures de facilitation du transport et du transit routier sur cet axe. Le projet comporte (i) le pont de Rosso et ses accès directs, (ii) les routes d'accès (8 km), (iii) le poste de contrôle frontalier juxtaposé (PCFJ), (iv) la réhabilitation d'environ 50 km de pistes rurales, (v) la réhabilitation de voiries urbaines (4 km), (vi) mesures d'accompagnement diverses.

La réalisation du projet permettra d'assurer de façon permanente le franchissement du fleuve Sénégal et de jouer un rôle décisif dans le développement de l'interconnexion des réseaux routiers régionaux. Le nouveau pont constituera un maillon important de l'infrastructure d'intégration et de développement des échanges entre les pays de l'Union du Maghreb Arabe, de l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Sa construction permettra de développer les activités de transport le long des corridors transafricains notamment celui devant relier Tanger – Nouakchott – Dakar - Lagos et des routes d'interconnexions. Le projet s'inscrit sous le mandat de Cotonou et répond aux objectifs de développement d'infrastructures sociales et économiques, notamment dans le secteur des transports. Le projet contribue aux objectifs prioritaires d'intégration régionale, de réduction de la pauvreté et de croissance économique inclusive. Il fait partie de tous les plans stratégiques nationaux, régionaux et continentaux.

Environmental aspects
Procurement

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, les normes et les pratiques seront vérifiés lors de l'instruction, tout comme les procédures du promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront également vérifiés lors l'instruction. Les ouvrages prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures en milieu urbain et rural. Une étude environnementale et sociale a été réalisée par le promoteur durant la phase préparatoire du projet. Un plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet est en cours d'actualisation.

La Banque exigera du promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Le projet étant prévu en financement parallèle, cette règle d'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Attestation de conformité environmentale - Pont de Rosso Sénégal
Publication Date
8 Nov 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
67285393
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20060157
Sector(s)
Industry
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Senegal
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Avis de faisabilité environnementale du Projet de construction du Pont de Rosso sur le fleuve Sénégal
Publication Date
8 Nov 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
67285395
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20060157
Sector(s)
Industry
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Senegal
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Études Préliminaires de Pré-dimensionnement et d´Estimation des Coûts du Pont de Rosso sur le Fleuve Sénégal
Publication Date
8 Nov 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
68402514
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20060157
Sector(s)
Industry
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Senegal
Publicly available
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Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD
Publication Date
1 Mar 2017
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
74146163
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20060157
Sector(s)
Industry
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Senegal
Publicly available
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Resettlement Action Plan (RAP) - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan d'Action de Reinstallation (preliminary draft)
Publication Date
21 Mar 2019
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
64336693
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Resettlement Action Plan (RAP)
Project Number
20060157
Sector(s)
Industry
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Senegal
Publicly available
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Resettlement Action Plan (RAP) - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan d’Action de Réinstallation (PAR) actualisé
Publication Date
16 Jul 2022
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
158727449
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Resettlement Action Plan (RAP)
Project Number
20060157
Sector(s)
Industry
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Senegal
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan de Gestion de l’afflux des travailleurs dans le cadre du projet de construction du Pont de Rosso
Publication Date
16 Jul 2022
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
158727630
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20060157
Sector(s)
Industry
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Senegal
Publicly available
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Resettlement Action Plan (RAP) - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS)
Publication Date
16 Jul 2022
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
158730243
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Resettlement Action Plan (RAP)
Project Number
20060157
Sector(s)
Industry
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Senegal
Publicly available
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Stakeholder Engagement Plan (SEP) - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP)
Publication Date
16 Jul 2022
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
158729019
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Stakeholder Engagement Plan (SEP)
Project Number
20060157
Sector(s)
Industry
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Senegal
Publicly available
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Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

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