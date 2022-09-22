Das Darlehen der EU-Bank erfüllt die Kriterien der 2X Challenge. Die von Entwicklungsfinanzierern der G7 lancierte Initiative mobilisiert Kapital, um Frauen zu stärken und ihre finanzielle Teilhabe zu verbessern. 2021 finanzierte die Bank über lokale Partner Investitionen (nach den Kriterien der 2X Challenge) im Volumen von 357,2 Millionen Euro. Davon trugen 179,95 Millionen Euro direkt zur wirtschaftlichen Stärkung von Frauen bei.

Brasiliens Frauen überwinden mit Mikrokrediten finanzielle Hürden

Geschlechterungleichheit ist in Brasilien nach wie vor ein Problem. Bei ähnlichem Bildungsniveau haben Frauen in dem Land im Allgemeinen nicht die gleichen Chancen wie Männer. Sie verdienen 25 Prozent weniger und müssen zum Ausgleich oft mehrere Jobs übernehmen.

Über Crediamigo Delas erhielten zwischen 2021 und Juli 2022 mehr als 300 000 Frauen über 500 000 Kredite.

„Die Frauen wollen mit dem Geld das Überleben ihrer Familien sichern“, weiß Feitosa. „Mit unseren Mikrokrediten können sie ihr Geschäft ausbauen. Und sie tun etwas für ihre Gemeinschaften und ihre Viertel, weil sie Einkommen für ihre Familien und neue Jobs schaffen.“

Mikrokredite für Frauengruppen

Crediamigo Delas finanziert Investitionen und Betriebskapital mit Krediten über vier bis 24 Monate. Die Kredite sind auf rund 2 350 Euro pro Person begrenzt. Ihre Genehmigung hängt von der Zahlungsfähigkeit und der Art des Geschäfts ab. Daneben bietet die Banco do Nordeste über Crediamigo auch Beratung an und kooperiert mit anderen Institutionen, um Unternehmerinnen zur Seite zu stehen.

Crediamigo Delas stellt auch Mittel in Form von sogenannten „solidarischen Krediten“ bereit. „Sie richten sich an kleine Gruppen von Personen, die die Kredite gemeinsam aufnehmen und zügig zurückzahlen“, erklärt die für das Projekt zuständige EIB-Kreditreferentin Joana Sarmento. „Das funktioniert sehr gut mit Frauen, die ihr Einkommen tendenziell in die Gesundheit und Bildung ihrer Familien reinvestieren.“

Die Bank weiß aus Erfahrung, dass sich Frauen eher gemeinsam mit anderen geschäftlich engagieren. Sie sind kooperativer und bereit, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. „Häufig ermuntern Frauen ihre Freundinnen dazu, eine Firma zu gründen oder den ersten Kredit aufzunehmen“, so Feitosa. „Sie geben ihr Wissen weiter und beflügeln sich gegenseitig.“

So war es auch bei Angelúcia Moura.

„Mit dem solidarischen Kredit von Crediamigo konnte ich meine Scheu überwinden und mein Geschäft weiter ausbauen“, freut sie sich.