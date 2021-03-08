© Banco do Nordeste do Brasil 2020

EIB vergibt Darlehen von 200 Millionen Euro für Kleinstunternehmen in Brasilien

Mittel sind für pandemiegeschädigte und insbesondere frauengeführte Unternehmen bestimmt

Darlehen ist Teil der Nothilfemaßnahmen, mit denen EIB im Schulterschluss mit Kommission auf Covid-19-Krise außerhalb der EU reagiert

Unterstützung für Unternehmerinnen wurde am Internationalen Frauentag bekannt gegeben

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Darlehen von 200 Millionen Euro an die Banco do Nordeste do Brasil (BNB) vergeben, um pandemiegeschädigte Unternehmen zu unterstützen. Das Geld soll den Betriebskapital- und Investitionsbedarf brasilianischer Kleinstunternehmen decken, die unter der Coronakrise leiden. Im Mittelpunkt stehen besonders gefährdete Gruppen und Kreditnehmer mit sehr geringem Einkommen.

Die BNB leitet die Mittel an coronageschädigte private Kleinstunternehmen weiter. Dafür reicht sie über ihr Programm Crediamigo kurzfristige Kredite bis höchstens 1 000 Euro aus. Crediamigo bietet Kleinstunternehmerinnen und ‑unternehmern vor allem in städtischen Gebieten Kredite an, um ihnen bei der Modernisierung und bei Innovationen zu helfen. Ein Schwerpunkt sind von Frauen geführte Firmen.

Das Darlehen der EIB fördert die Geschlechtergleichstellung und weibliches Unternehmertum und entspricht damit auch den Kriterien der 2X Challenge. Die 2X Challenge ist eine führende Initiative der Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen der G7, die Kapital für Frauen in Schwellenländern mobilisiert, um ihre wirtschaftliche Selbstbestimmung und Teilhabe zu fördern.

Die vereinbarte Finanzierung ist Teil des Hilfspakets, mit dem die EIB im Schulterschluss mit der Europäischen Kommission auf die Coronapandemie außerhalb der Europäischen Union reagiert. Sie ist außerdem Teil des Beitrags der EIB zur Antwort von Team Europe auf die Covid-19-Krise.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen der Bank in Lateinamerika: „Finanzierungen für kleine Unternehmen sind eine der Hauptprioritäten der EIB. Gerade in diesen schwierigen Zeiten will sie damit die Entwicklung des privaten Sektors, die Produktivität und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern. Wir freuen uns deshalb, gemeinsam mit der BNB den Liquiditäts- und Investitionsbedarf coronageschädigter brasilianischer Kleinstunternehmen zu decken. Gleichzeitig tragen wir zur Gleichstellung der Geschlechter bei, weil von Brasilianerinnen geführte Firmen damit besser an Kredite kommen. Mit ihren Team-Europe-Maßnahmen will die EIB weiterhin helfen, die Wirtschaft in Brasilien, aber auch in anderen Ländern Lateinamerikas und der Karibik wieder anzukurbeln und dabei alle Menschen einzubeziehen.“

Romildo Rolim, Präsident der Banco do Nordeste do Brasil: „Mit der Partnerschaft zwischen der Banco do Nordeste und der Europäischen Investitionsbank wollen wir unser Mikrokreditprogramm „Crediamigo“ ausbauen, vor allem für Unternehmen, die von Frauen geführt werden. Im aktuellen Kontext der Pandemie spielt die Banco do Nordeste als Entwicklungsakteur der Region eine wichtige Rolle, wenn es um Maßnahmen zur Verringerung der negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft geht. Die Zusammenarbeit zwischen BNB und EIB und die Abstimmung unserer Maßnahmen kommen zum richtigen Zeitpunkt. Wir müssen wirksamere Strategien für die Eingliederung von Frauen in den Markt und für ihren Zugang zu Krediten entwickeln und umsetzen. Wir werden das starke Markenzeichen des Mikrokreditprogramms weiter stärken und besser zur Geltung bringen: sein geschlechtsspezifisches Profil, bei dem Frauen derzeit 66 Prozent des Kreditportfolios ausmachen.“

Ignacio Ybáñez, EU-Botschafter in Brasilien: „Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen sind die Hauptmotoren für Beschäftigung und Wirtschaftswachstum. Sie zu fördern und die Rolle der Frauen zu stärken, sind wichtige Ziele der EU und ihrer Mitgliedsländer und Teil der EU-Kooperationsagenda mit den Partnerländern. Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie ist es wichtiger denn je, sich im Sinne einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung abzustimmen und die impliziten negativen sozioökonomischen Konsequenzen einer Konjunkturabschwächung, vor allem für Frauen, maximal abzufedern. Wir sind stolz, dass wir diese Initiative von Anfang an unterstützt haben. Sie ist Teil des Außenmandats der EIB, zu dem auch eine Garantie der EU gehört. Die neue Vereinbarung wird über das Programm Crediamigo hauptsächlich von Frauen geführten Kleinstunternehmen in einer der ärmsten Regionen Brasiliens neue Impulse geben. Sie ist damit ein hervorragendes Beispiel für das, was Team Europe leistet.“

Das Programm Crediamigo

Crediamigo ist ein marktführendes Mikrokreditprogramm in Südamerika. Nach Angaben der Zentralbank entfallen 80 Prozent des brasilianischen Mikrokreditmarktes auf das Programm. Aktuell sind 66 Prozent seines Kundenportfolios Unternehmerinnen. Die BNB arbeitet mit dem Instituto Nordeste Cidadania (INEC) zusammen, das den Endbegünstigten direkte technische Hilfe leistet.

Dabei wendet die BNB die Methodik der Gruppenkreditvergabe an, die auf den Erfahrungen der (von Nobelpreisträger Muhammad Yunus gegründeten) Grameen Bank in Bangladesch beruht. Wie Untersuchungen zeigen, hat sich die extreme Armut nach zehnjähriger Laufzeit des Programms um 50 Prozent verringert und das Haushaltseinkommen der Kreditnehmer um 60 Prozent erhöht.

Die EIB in Lateinamerika

Die EIB ist die Bank der EU und die weltweit größte internationale Finanzierungsinstitution. Etwa zehn Prozent ihrer Finanzierungen sind für Projekte außerhalb der Europäischen Union bestimmt.

Die EIB unterstützt Projekte in Lateinamerika mit langfristigen, günstigen Finanzierungen und stellt durch technische Hilfe sicher, dass die Projekte eine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Die EIB ist seit 1993 in Lateinamerika tätig und hat insgesamt 10,4 Milliarden Euro für 139 Projekte in 14 Ländern der Region bereitgestellt.

Hintergrundinformationen

Um mehr für Frauen und Mädchen zu bewirken, hat die EIB eine Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen und einen Gender-Aktionsplan verabschiedet. Damit will sie die Gendergerechtigkeit und vor allem die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen fest in ihrem Geschäftsmodell verankern – bei der Mittelvergabe, Mittelbündelung und Beratung, innerhalb und außerhalb der EU.

Weitere Informationen über Finanzierungen der EIB zugunsten der Gleichstellung der Geschlechter und der wirtschaftlichen Selbstbestimmung von Frauen: https://www.eib.org/en/projects/initiatives/gender/index.htm