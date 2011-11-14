Beschreibung

In dieser Studie wird erläutert, warum ein besserer Zugang zu Finanzierungsmitteln in den Mittelmeerländern weiterhin eine besondere Priorität hat. Die Banken in der Region gelten als solide. Sie ziehen Spareinlagen an und sind im Allgemeinen stabil. Um einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum zu leisten, sollten sie jedoch verstärkt als zwischengeschaltete Institute fungieren und mehr Darlehen an KMU und den Privatsektor insgesamt vergeben.