Norwegen und die EIB

Die EIB ist seit 1974 in Norwegen tätig.

Dort fördern wir mit unseren Finanzierungen das Klimaschutzziel der Bank.

Das Geld fließt in saubere Energie, etwa in Wasser- und Windkraftanlagen.

Damit unterstützt die EIB den Übergang zu einer CO 2 -armen Wirtschaft und ebnet den Weg in eine umweltfreundliche Zukunft. Wir finanzieren emissionsarme öffentliche Verkehrsmittel wie Elektro- und Biokraftstoffbusse, Leasingprogramme für Elektrofahrräder im Rahmen von Initiativen für intelligente städtische Mobilität sowie Spezialausrüstung für den Bau und die Instandhaltung von Schieneninfrastruktur.

Dazu vergeben wir Darlehen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), unterstützen die norwegische Wirtschaft und tragen dazu bei, die Umwelt zu schützen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und kleinen Unternehmen des privaten und öffentlichen Sektors in Norwegen den Zugang zu günstigen Krediten zu erleichtern. Alle unsere Projekte enthalten eine beträchtliche Klimaschutzkomponente.

Die EIB investiert auch in den Ausbau der Infrastruktur und in Projekte, die den Lebensstandard der Menschen verbessern. So unterstützten wir zum Beispiel NordLink, die erste Stromverbundleitung zwischen Deutschland und Norwegen durch die Nordsee. Sie soll Strom aus Wasserkraft von Norwegen nach Deutschland transportieren und den Stromaustausch zwischen zwei komplementären Energiesystemen ermöglichen. Durch den Strom aus norwegischer Wasserkraft muss in der EU weniger Strom aus herkömmlichen Energieträgern erzeugt werden. Somit ist das Projekt ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem klimafreundlicheren, integrierten Energiesystem.