LEBANON WHO HEALTH RESILIENCE INITIATIVE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The investment grant, implemented by the World Health Organisation (WHO), will finance the rehabilitation and equipment of the existing Central Public Health Laboratory (CPHL) building of the Rafic Hariri Hospital and the medication supply to selected primary healthcare centres.
The project's over-arching development objective, which responds to both systemic and urgent needs, aims to enhance the country's epidemic preparedness and access to essential pharmaceuticals for the most vulnerable Lebanese and refugee populations while increasing the quality of services provided.
The project concerns the rehabilitation of an existing laboratory building of the site of the Rafic Hariri Hospital as well as the distribution of medicines to selected primary health care centres. If located within the EU, the first component would be covered by Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by 2014/52/EU) in relation to urban development. Due to the scale of the investment and since the foreseen construction works will not change the scope or extension of the existing facility, the promoter does not expect that an EIA will be requested when requesting a building permit.
The implementation will be fully delegated to World Health Organization (WHO), who will use established UN-standards for tendering and procurement. These standards are following best international practice and are satisfactorily compliant with the principles and standards of the EIB's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.