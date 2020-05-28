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ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Burkina Faso : 15.000.000 €
Wasser, Abwasser : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2020 : 15.000.000 €
Andere Links
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28/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU - Evaluation Environnementale Stratégique
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28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU
Story zum Projekt
Gegen den Regen
Übergeordnetes Projekt
ACP GLOBAL AUTHORISATION IX

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 August 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2020
20200098
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU
BURKINA FASO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 39 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Construction d'infrastructures de drainage et d'évacuation des eaux pluviales dans le quartier de Tanghin, localité au Nord de la capitale Ouagadougou. Les travaux permettront également la réalisation d'aménagements durables ainsi que la valorisation des berges du canal de Tanghin en vue de favoriser l'activité économique locale.

Le projet présenté consiste en la construction d'un drain au sein de la localité de Tanghin, quartier sis au Nord de Ouagadougou. En outre, il est prévu la mise en place d'aménagements attenants au drain. La présente opération s'inscrit dans un programme plus global de drainage et d'assainissement de l'agglomération de Ouagadougou. Ce Programme de Développement Durable de Ouagadougou (PDDO) est porté par la Municipalité de Ouagadougou et est soutenu par l'Etat burkinabé. Une fois réalisés, ces travaux contribueront directement au développement urbain durable ainsi qu'à la préservation de l'environnement et de divers équipements socio-économiques (centres de santé, centres sportifs ou marchés) dans la ville de Ouagadougou. Plus précisément, les effets positifs attendus concernent: (i) la stabilisation du régime hydrologique de la localité de Tanghin ; (ii) la réduction des inondations dans la zone ciblée ; (iii) la sécurisation des activités économiques en saison pluvieuse ; (iv) la réduction des pertes en vies humaines liées aux inondations ; (v) la réduction de la prévalence des maladies liées au manque d'assainissement ; (vi) le désenclavement des lieux de vie; (vii) l'amélioration de la couverture des lieux de résidence par les services de ramassage des ordures ménagères ; (viii) la meilleure accessibilité à des infrastructures socio-économiques (marchés, écoles entre autres); et (ix) l'amélioration de la qualité de vie des populations les plus vulnérables dont les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ainsi, le projet contribue spécifiquement à la réalisation des Objectifs de Développement Durables (ou ODDs) suivants ODD 3 et 11 visant à promouvoir respectivement une bonne santé pour tous et le développement de villes et communautés durables. Le projet contribue également à la réalisation des ODDs 1 (absence de pauvreté), 2 (sécurité alimentaire), 5 (égalité des sexes) et 8 (travail décent et croissance économique).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de la BEI seront respectés, tout comme les procédures du Promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les ouvrages prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures en milieu urbain qui posent généralement peu de problèmes environnementaux. La préparation d'une étude environnementale et sociale et un plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet ont été lancés dans le cadre de la réalisation des études Avant Projet Détaillé (APD), financées par la Délégation de l'UE au Burkina Faso.

La Banque exigera du Promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation des marchés de la Banque.

Under Global Europe NDICI guarantee

Dans le cadre de la garantie EFSD+

Weitere Unterlagen
28/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU - Evaluation Environnementale Stratégique
28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ACP GLOBAL AUTHORISATION IX
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU - Evaluation Environnementale Stratégique
Datum der Veröffentlichung
28 May 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130936396
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200098
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Burkina Faso
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE OUAGADOUGOU
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129252834
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200098
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Burkina Faso
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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