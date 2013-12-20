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IPTO TRANSMISSION I

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 140.000.000 €
Energie : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/11/2015 : 70.000.000 €
18/09/2014 : 70.000.000 €
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Griechenland: EIB unterzeichnet Darlehen von 285 Millionen Euro für Energieprojekte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Dezember 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/09/2014
20130196
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IPTO TRANSMISSION I
Independent Power Transmission Operator S.A. (IPTO)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 282 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises a significant part of IPTO's power transmission investment programme over the period 2012-2015, including (i) construction of Megalopoli EHV s/s and its initial connection to 400 kV and 150 kV, (ii) interconnection of Nea Makri (Attica mainland) to Polypotamos (island of Evia), and (iii) three smaller transmission schemes and a new energy management system.

The project is expected to enable the integration into the grid of new generation resources, including renewable energy, extend the transmission capacity and contribute to improve the reliability of supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some schemes of the project involving long 400 kV overhead lines will fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU, while the remainder will fall under ANNEX II, leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA would be required in line with the screening criteria specified in the directive. The impacts that can be typically expected for the project schemes relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. The EIA screening criteria applied by the national competent authority in Greece and the provisions for biodiversity assessment of projects will be investigated during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 9of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51364888
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 11of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51365185
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 13of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51362390
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 1of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51360164
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 5of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51363204
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IPTO TRANSMISSION I
Datum der Veröffentlichung
9 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52407882
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 6of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51363894
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 14of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51361808
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 4of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51362600
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 8of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51363893
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 12of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51361199
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 7of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51360065
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 3of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51360066
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 2of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51360165
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - IPTO TRANSMISSION I NTS Part 10of14
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51361885
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - IPTO TRANSMISSION I
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123969112
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130196
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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Medienanfragen

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