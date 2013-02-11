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PORTO DI SAVONA

Unterzeichnung(en)

Betrag
109.666.666,67 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 109.666.666,67 €
Verkehr : 109.666.666,67 €
Unterzeichnungsdatum
29/07/2013 : 50.000.000 €
28/11/2014 : 59.666.666,67 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI SAVONA
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI SAVONA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/07/2013
20120497
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTO DI SAVONA
AUTORITA PORTUALE DI SAVONA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 383 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design and construction of a 21 ha multipurpose platform to allow for the development of a dedicated container terminal and the relocation of some dry and liquid bulk activities, and road access to the platform.

The project will promote sea transport as an alternative to other modes and will thus contribute to transport sustainability. The terminal is aimed at large global shipping companies operating in the Mediterranean Sea with vessels up to 13/14,000 TEU and will serve the import/export trade.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The compliance of the project with the SEA Directive, EIA Directive, including the status of environmental studies and public consultation, mitigation measures, and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The promoter is a contracting authority within the meaning of Directive 2004/17/EC of 31 March 2004. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been / shall be tendered in line with the rules and principles of the EU Treaty, as well as the above procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the OJEU, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI SAVONA
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI SAVONA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI SAVONA
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47270064
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120497
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI SAVONA
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222449
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120497
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI SAVONA
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI SAVONA
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Datenblätter
PORTO DI SAVONA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen