Northumbrian Water XII

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises numerous water supply and wastewater treatment schemes located throughout the Promoter's operating area. Northumbrian Water's capex programme for the 2000-2005 period has been approved by the industry regulator, OFWAT, and implementation is closely monitored by the Regulator, the Environmental Agency and the Drinking Water Inspectorate. A large proportion of the schemes is located in Regional Development Areas.
The project aims at ensuring Northumbrian Water's compliance with the revised EU Drinking Water Directive and the Urban Waste Water Treatment Directive. All of the schemes included within the project focus on quality improvements and attainment of increasingly stringent environmental standards required by EU and national legislation.
The investments included within the project will serve to improve compliance with the EU Drinking Water Directive (98/83/EC), and to meet the 2005 deadlines of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC). The project will also help to meet national river quality objective (RQO) improvement targets set by the UK Environmental Agency, which are in-line with the objectives of the EU Water Framework Directive.
The programme falls under the Procurement Directive 93/38/EC and its amendment 98/4/EC. The promoter has confirmed to fully comply with its requirements.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.