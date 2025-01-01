Holding Fund Andalucía RDI and Digital – Spanien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die andalusische Regierung arbeiten gemeinsam daran, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in der Autonomen Gemeinschaft Andalusien mehr Finanzierungen für Forschung, Entwicklung, Innovation und Digitalisierung zugänglich zu machen.
Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) haben die EIB und die andalusische Regierung einen Holdingfonds für den Programmplanungszeitraum 2021–2027 eingerichtet. Die EIB verwaltet 100 Millionen Euro für die andalusische Regierung.
Der Holdingfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung
Stärkung von Forschung, Entwicklung, Innovation und Digitalisierung
Mit diesem Finanzierungsinstrument stellt die EIB über die ausgewählten Finanzierungspartner Eigenkapital, Quasi-Eigenkapital und Darlehen für Forschung, Entwicklung, Innovation und Digitalisierung in Andalusien bereit.
Welche Projekte werden unterstützt?
Der Fonds fördert Projekte und Investitionen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation. Dabei geht es speziell um die Digitalisierung und sonstige technologische Modernisierung von:
- Privatunternehmen und öffentlich-privaten Partnerschaften
- technologieintensiven Sektoren
- Forschungsinfrastruktur und
- Initiativen des öffentlichen Sektors
Die Finanzierungspartner können Projekte in folgenden Bereichen unterstützen:
- digitale Transformation
- Forschung und Entwicklung, etwa stärkere Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Universitäten
- Projekte für eine verstärkte und verbesserte Digitalisierung in Unternehmen
- innovative Unternehmen und Innovationscluster
- Prozess- und Organisationsinnovation
- Bau, Inbetriebnahme und Verbesserung technischer FEI-Infrastruktur
- technologieintensive Sektoren
- Unternehmen in der Früh-, Konsolidierungs- und Expansionsphase (besonders Unternehmen mit Technologie- oder Innovationsschwerpunkt)
Wer kann Finanzierungen beantragen?
Der Fonds richtet sich an öffentliche, private und öffentlich-private Einrichtungen, deren Projekte hauptsächlich in Andalusien angesiedelt sind. Sie müssen außerdem rechtmäßig in der Region registriert sein und dort wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen.
- Weitere Informationen finden Sie im Aufruf zur Interessenbekundung (Anhänge 5 und 6).
Wo können Finanzierungen beantragt werden?
Unsere Finanzierungspartner prüfen die wirtschaftliche Tragfähigkeit und die Förderfähigkeit der Antragsteller und entscheiden, welches Produkt am besten geeignet ist. Klicken Sie auf die Logos für weitere Informationen.
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung
Der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) soll den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in der Europäischen Union stärken.
Er baut dazu Ungleichgewichte zwischen den Regionen ab und fördert Investitionen in ein smarteres, grüneres, besser vernetztes, sozialeres und bürgernäheres Europa.