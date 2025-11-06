Garantien zur Förderung von KMU, Midcap-Unternehmen und anderen Zielen

Für die Risikoteilung kommen Finanzierungen in Betracht, die in mindestens einen der Förderbereiche der EIB fallen. Dazu zählen:

Bestehende Kreditportfolios, wobei die Garantie mit der Verpflichtung verbunden ist, ein neues Portfolio in einem festgelegten Umfang aufzubauen

Neue Kreditportfolios, die innerhalb eines vereinbarten Zeitraums (normalerweise zwei bis drei Jahre) oder bis zu einem festgelegten Volumen aufzubauen sind

Im Einzelfall kann auch die Wiederauffüllung eines bestehenden Portfolios in Betracht kommen. Die EIB erstattet im Garantiefall einen festen Anteil der Verluste, normalerweise bis zu 50 Prozent.

Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.