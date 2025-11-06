Bonitätsverbesserung bei Projektfinanzierungen

Bonitätsverbesserungen sind für die Finanzierung von Infrastrukturprojekten vorgesehen. Die Mittel müssen zweckgebunden für die Projekte eingesetzt werden, und die projektbezogenen Aufwendungen und Erträge müssen in den Büchern der Projektträger separat geführt werden.

Bonitätsverbesserungen mit Mittelbereitstellung bieten wir in Form nachrangiger Anleihe-/Darlehenstranchen an – mit einem festen Tilgungsplan, der sich am Tilgungsprofil des vorrangigen Fremdkapitals orientiert.

Bonitätsverbesserungen ohne Mittelbereitstellung sind unwiderrufliche, unbedingte Garantien. Hierzu wird eine revolvierende, auf erstes Anfordern zahlbare Garantie in Form eines Akkreditivs oder eines vergleichbaren Instruments gestellt.

Die Bank prüft die Förderfähigkeit des jeweiligen Projekts, seine volkswirtschaftliche und soziale Tragfähigkeit, (falls relevant) die Auftragsvergabe und Konzessionsvereinbarung, mit der Struktur verbundene Kreditrisiken sowie finanzielle und rechtliche Aspekte der Anleiheemission. Wir erwarten eine angemessene finanzielle Infrastruktur, einschließlich Einstufung durch eine Ratingagentur (bei Bonitätsverbesserung für Projektanleihen) und geeignete Präzedenzfälle/Rechtsrahmen. Die Garantie deckt höchstens 200 Millionen Euro oder 20 Prozent des Nominalbetrags der vorrangigen Anleihe ab, deren Bonität verbessert wird.

Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.