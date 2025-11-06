Vier wichtige Vorteile
Was unsere Bonitätsverbesserung bei Projektfinanzierungen auszeichnet
Ratingverbesserung
Verbessert die Kreditqualität/Bonitätseinstufung und damit die Absicherung des vorrangigen Fremdkapitals. Das macht Projekte für weitere Investoren attraktiv.
Maßgeschneiderte Finanzierung
Die Absicherung ist auf den Projektbedarf zugeschnitten und kann auch die Bauphase einschließen.
Projektunterstützung
Wir bringen unsere Erfahrung in der finanziellen und technischen Vorbereitung von Projekten ein.
Signalwirkung
Die Finanzierung durch die EIB gilt oftmals als Gütesiegel. Das hilft, weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.
Förderfähigkeit
Vielleicht können wir auch für Sie etwas tun
Zweckgesellschaften für Projektfinanzierungen (auch PPPs und Konzessionsmodelle)
Bonitätsverbesserungen sind für die Finanzierung von Infrastrukturprojekten vorgesehen. Die Mittel müssen zweckgebunden für die Projekte eingesetzt werden, und die projektbezogenen Aufwendungen und Erträge müssen in den Büchern der Projektträger separat geführt werden.
Bonitätsverbesserungen mit Mittelbereitstellung bieten wir in Form nachrangiger Anleihe-/Darlehenstranchen an – mit einem festen Tilgungsplan, der sich am Tilgungsprofil des vorrangigen Fremdkapitals orientiert.
Bonitätsverbesserungen ohne Mittelbereitstellung sind unwiderrufliche, unbedingte Garantien. Hierzu wird eine revolvierende, auf erstes Anfordern zahlbare Garantie in Form eines Akkreditivs oder eines vergleichbaren Instruments gestellt.
Die Bank prüft die Förderfähigkeit des jeweiligen Projekts, seine volkswirtschaftliche und soziale Tragfähigkeit, (falls relevant) die Auftragsvergabe und Konzessionsvereinbarung, mit der Struktur verbundene Kreditrisiken sowie finanzielle und rechtliche Aspekte der Anleiheemission. Wir erwarten eine angemessene finanzielle Infrastruktur, einschließlich Einstufung durch eine Ratingagentur (bei Bonitätsverbesserung für Projektanleihen) und geeignete Präzedenzfälle/Rechtsrahmen. Die Garantie deckt höchstens 200 Millionen Euro oder 20 Prozent des Nominalbetrags der vorrangigen Anleihe ab, deren Bonität verbessert wird.
Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.
- Bonitätsverbesserung bei Projektanleihen
- Bonitätsverbesserung bei vorrangigen Darlehen
Ihr Weg zur Finanzierung
Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.
Projektzyklus
Ein EIB-finanziertes Projekt durchläuft normalerweise sieben Phasen: Vorschlag, Prüfung, Genehmigung, Unterzeichnung, Auszahlung, Überwachung/Berichterstattung und Rückzahlung.
Weitere Informationen
Lesen Sie, wie wir mit unseren Produkten der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze schaffen und die Chancengleichheit fördern.
-
Reinventing protein
The first pea protein plant in Sweden and a Spanish company’s quest to make more creative plant-based food
-
A dream from drips and drops
Innovative sustainable practices and renewable energy revive citrus farming in water-scarce Morocco
-
Alles auf grün
EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen
-
Straßen aus Schlacke
Tapojärvi aus Finnland recycelt Schlacke eines italienischen Stahlwerks und nutzt sie unter anderem für Asphalt
-
Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende
Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten
-
Zurück auf die Schiene
Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.