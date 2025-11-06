Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Bonitätsverbesserung bei Projektfinanzierungen

Nachrangige Finanzierungen, Garantien mit und ohne weitere Mittelbereitstellung sowie vorsorgliche Kreditlinien zur Verbesserung der Kreditqualität/Bonitätseinstufung des vorrangigen Fremdkapitals. Bonitätsverbesserungen können institutionelle Anleger dazu bewegen, private Mittel bereitzustellen, oder den Zugang zu Bankfinanzierungen erleichtern.

Vier wichtige Vorteile

Was unsere Bonitätsverbesserung bei Projektfinanzierungen auszeichnet

Ratingverbesserung

Verbessert die Kreditqualität/Bonitätseinstufung und damit die Absicherung des vorrangigen Fremdkapitals. Das macht Projekte für weitere Investoren attraktiv.

Maßgeschneiderte Finanzierung

Die Absicherung ist auf den Projektbedarf zugeschnitten und kann auch die Bauphase einschließen.

Projektunterstützung

Wir bringen unsere Erfahrung in der finanziellen und technischen Vorbereitung von Projekten ein.

Signalwirkung

Die Finanzierung durch die EIB gilt oftmals als Gütesiegel. Das hilft, weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.

Förderfähigkeit

Vielleicht können wir auch für Sie etwas tun

Wer ist förderfähig

Zweckgesellschaften für Projektfinanzierungen (auch PPPs und Konzessionsmodelle)

Was ist förderfähig

Bonitätsverbesserungen sind für die Finanzierung von Infrastrukturprojekten vorgesehen. Die Mittel müssen zweckgebunden für die Projekte eingesetzt werden, und die projektbezogenen Aufwendungen und Erträge müssen in den Büchern der Projektträger separat geführt werden.

Bonitätsverbesserungen mit Mittelbereitstellung bieten wir in Form nachrangiger Anleihe-/Darlehenstranchen an – mit einem festen Tilgungsplan, der sich am Tilgungsprofil des vorrangigen Fremdkapitals orientiert.

Bonitätsverbesserungen ohne Mittelbereitstellung sind unwiderrufliche, unbedingte Garantien. Hierzu wird eine revolvierende, auf erstes Anfordern zahlbare Garantie in Form eines Akkreditivs oder eines vergleichbaren Instruments gestellt.

Die Bank prüft die Förderfähigkeit des jeweiligen Projekts, seine volkswirtschaftliche und soziale Tragfähigkeit, (falls relevant) die Auftragsvergabe und Konzessionsvereinbarung, mit der Struktur verbundene Kreditrisiken sowie finanzielle und rechtliche Aspekte der Anleiheemission. Wir erwarten eine angemessene finanzielle Infrastruktur, einschließlich Einstufung durch eine Ratingagentur (bei Bonitätsverbesserung für Projektanleihen) und geeignete Präzedenzfälle/Rechtsrahmen. Die Garantie deckt höchstens 200 Millionen Euro oder 20 Prozent des Nominalbetrags der vorrangigen Anleihe ab, deren Bonität verbessert wird.

Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.

Finanzierungsmöglichkeiten
  • Bonitätsverbesserung bei Projektanleihen
  • Bonitätsverbesserung bei vorrangigen Darlehen

Für eine grüne Zukunft

Wir haben all unsere Finanzierungen auf das Pariser Abkommen ausgerichtet und einen Weg hin zu niedrigeren Treibhausgasemissionen und einer klimaresilienten Entwicklung eingeschlagen.

Mehr dazu  

Ihr Weg zur Finanzierung

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Projektzyklus

Ein EIB-finanziertes Projekt durchläuft normalerweise sieben Phasen: Vorschlag, Prüfung, Genehmigung, Unterzeichnung, Auszahlung, Überwachung/Berichterstattung und Rückzahlung.
Mehr zum Projektzyklus  

Weitere Informationen

Lesen Sie, wie wir mit unseren Produkten der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze schaffen und die Chancengleichheit fördern.

  •
    6 November 2025

    Reinventing protein

    The first pea protein plant in Sweden and a Spanish company’s quest to make more creative plant-based food

    Biotechnology Bioeconomy Environment Health and life sciences Food industry Circular economy Sustainability Spain Sweden European Union Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Climate and environment Social infrastructure
  • 30 Oktober 2025

    A dream from drips and drops

    Innovative sustainable practices and renewable energy revive citrus farming in water-scarce Morocco

    Water SMEs Climate Energy savings Water, wastewater management Solar power Climate action Development solutions Sustainability Morocco Southern Neighbourhood Agriculture and bioeconomy Global development Climate and environment Energy
  • 15 Oktober 2025

    Alles auf grün

    EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen

    KMU Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klima Advisory services Erneuerbare Energien Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Nordmazedonien Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 9 Oktober 2025

    Straßen aus Schlacke

    Tapojärvi aus Finnland recycelt Schlacke eines italienischen Stahlwerks und nutzt sie unter anderem für Asphalt

    Umwelt Klima Kreislaufwirtschaft Italien Finnland Europäische Union Klima und Umwelt
  • 23 September 2025

    Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende

    Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten

    Strom Spanien Belgien Polen Frankreich Europäische Union Energie
  • 18 September 2025

    Zurück auf die Schiene

    Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.

    Verkehr Klima Albanien Erweiterungsländer Westbalkan Infrastruktur Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
Zum EIB-Blog  