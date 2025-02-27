Spanien: Universal DX erhält 20 Mio. Euro von der EIB für die Entwicklung innovativer Tests zur Krebsfrüherkennung

UniversalDX

Spanisches Start-up Universal DX entwickelt bahnbrechende Bluttests zur Früherkennung von Krebs

Kredit ist Teil der EIB-Förderung für europäische innovative Medizintechnik-Start-ups und dient dem strategischen Ziel der EIB-Gruppe, die Digitalisierung und technologische Innovation zu beschleunigen

Finanzierung ist durch das Programm „InvestEU“ besichert, mit dem die EU bis 2027 Investitionen von über 372 Mrd. Euro in Europa mobilisieren will

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem spanischen Unternehmen Universal DX einen Kredit über 20 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld fließt in die Entwicklung und Markteinführung bahnbrechender Bluttests zur Krebsfrüherkennung, die bei einer sogenannten Flüssigbiopsie Tumorzellen im Blut nachweisen. Bei bestimmten Krebsarten wie Darmkrebs steigt die Überlebensrate erheblich, wenn sie früh erkannt werden.

Mit den EIB-Mitteln will Universal DX sein am weitesten fortgeschrittenes Produkt Signal-C® für die Darmkrebsvorsorge sowie andere Produkte wie Signal-Li und Signal-Lu für Leber- und Lungenkrebs weiterentwickeln. Die Finanzierung hilft Universal DX auch bei der geplanten Expansion in weitere Länder und bei einer großen klinischen Studie in den USA, die für die Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA und eine mögliche Erstattung erforderlich ist.

Das in Sevilla ansässige Start-up gilt als Pionier der MedTech-Branche. Seine Technologie basiert auf einer proprietären, innovativen Plattform für ein NGS-Nachweisverfahren (NGS = Sequenzierung der Nächsten Generation), das die firmeneigenen Methylierungs-, Fragmentierungs- und Mikrobiom-Biomarker von Universal DX misst und das Signal der Biomarker-Panel-Muster mithilfe modernster bioinformatischer Lösungen und Algorithmen auf der Basis von maschinellem Lernen erkennt.

Alessandro Izzo, Direktor der Abteilung Eigenkapital, Wachstumskapital und Projektfinanzierung der EIB: „Wir freuen uns, mit Universal DX zusammenzuarbeiten, um den Kampf gegen Krebs voranzutreiben und insbesondere die Früherkennung und die Überlebensrate zu verbessern. Diese Finanzierung zeigt, wie die EIB innovative europäische Start-ups unterstützt, die bahnbrechende medizinische Lösungen entwickeln, und die europäische MedTech-Branche stärkt.“

Der EIB-Kredit wird durch InvestEU abgesichert. Mit diesem europäischen Flaggschiffprogramm will die EU im Zeitraum 2021–2027 öffentliche und private Finanzierungen von mehr als 372 Milliarden Euro für ihre Ziele mobilisieren. Das Projekt unterstützt den Europäischen Plan gegen Krebs und das strategische Ziel der EIB-Gruppe, die Digitalisierung und technologische Innovation zu beschleunigen.

Juan Martinez-Barea, Gründer und CEO von Universal DX: „Unsere Mission ist es, eine Zukunft zu schaffen, in der Krebs heilbar ist. Mit der transformativen Kraft unserer Technologie unternehmen wir mutige Schritte, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der EIB, die es uns ermöglicht, zum Europäischen Plan gegen Krebs beizutragen und unseren innovativen Bluttest für die Krebsfrüherkennung auf den europäischen und US-amerikanischen Markt zu bringen.“

Die Investitionen in das Projekt werden bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse bringen und die wissenschaftliche Exzellenz Europas sichern. Das Projekt stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Europas und fördert die Innovationskraft der in Europa ansässigen Life-Science-Branchen und -Unternehmen.

Hintergrundinformationen

EIB

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds gehört, unterzeichnete 2024 nahezu 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

In Spanien unterzeichnete die EIB-Gruppe 2024 neue Finanzierungen im Umfang von 12,3 Milliarden Euro für mehr als 100 wirkungsstarke Projekte. Die Finanzierungen förderten die grüne und die digitale Wende, das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit und verbesserten die Dienstleistungen für die Menschen.

Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

UniversalDX

Universal DX ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Spanien und einer US-Niederlassung in Dallas, Texas. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch Früherkennung zu einer heilbaren Krankheit zu machen. Mithilfe von Multi-Omics-Analysen, computergestützter Biologie und KI-Tools entschlüsselt Universal DX die einzigartigen cfDNA-Sequenzen, die die frühesten Signale von Krebs liefern. Der am weitesten fortgeschrittene Test des Unternehmens ist der für die Darmkrebs-Früherkennung. Er weist Krebsvorstufen und Krebs mit hoher Treffsicherheit nach. Die Technologie lässt sich auch auf andere Krebsarten mit hoher Prävalenz anwenden. Universal DX hat bereits Daten zu Lungen-, Bauchspeicheldrüsen-, Leber- und Speiseröhrenkrebs vorgelegt.

Im November 2023 gab das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit Quest Diagnostics, einem führenden Anbieter von Diagnostikleistungen, bekannt und ernannte das Krebskompetenzzentrum von Quest in Lewisville, Texas, zum einzigen Teststandort für seine Studie zur Prüfung von Signal-C® in den USA. Sofern die FDA den Test genehmigt, wird Quest klinische Laborleistungen in den USA erbringen, während Universal DX die Testergebnisse über seine Cloud-Plattform zur Verfügung stellt. Im Falle einer Zulassung können beide Partner den Test vermarkten.