Niederlande: EIB vergibt 20 Mio. Euro an niederländisches Life-Science-Unternehmen LUMICKS für schnellere Entdeckung von Krebsmedikamenten

10 Oktober 2024
  • Amsterdamer Unternehmen LUMICKS will mit Venture Debt von 20 Mio. Euro Entwicklung und Markteinführung seines neuen Produkts für die Krebsforschung beschleunigen
  • LUMICKS’ Hochdurchsatz-Plattform der nächsten Generation zur Messung der Zellavidität soll herkömmliche Screening-Methoden in der Wirkstoffentdeckung ersetzen – für schnellere lebensrettende Behandlungen und zuverlässigere Ergebnisse
  • Finanzierung wird von der Europäischen Kommission über die InvestEU-Initiative abgesichert, die europaweit Innovation und Beschäftigung fördert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und LUMICKS haben eine Venture-Debt-Vereinbarung über 20 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld will das Unternehmen die Markteinführung seiner Hochdurchsatz-Plattform der nächsten Generation zur Messung der Zellavidität beschleunigen. Die Finanzierung wird von der Europäischen Kommission über die InvestEU-Initiative unterstützt.

LUMICKS’ neue Technologie verändert den Prozess der Wirkstoffentdeckung für die Krebsimmuntherapie, indem sie eine entscheidende Schwachstelle beseitigt: fehlende Instrumente zur direkten Messung der bindenden Interaktion von Immunzellen (etwa CAR-T-Zellen) mit Krebszellen. Dieses Manko führt zu Unsicherheiten in der präklinischen Forschung und verzögert die Entwicklung von Therapien. Durch die Hochdurchsatz-Messung solcher Interaktionen ermöglicht LUMICKS Forschenden eine schnellere und präzisere Therapie-Optimierung und damit höhere Erfolgsquoten in klinischen Studien.

EIB-Vizepräsident Robert de Groot: „Die Niederlande verfügen über eine dynamische Life-Sciences-Branche. Die EIB unterstützt diesen Sektor gerne, damit er bei medizinischen Innovationen und transformativen Gesundheitslösungen führend bleibt. Die neue Finanzierung für LUMICKS ist ein weiterer Beleg für unser Engagement. Dank InvestEU kann die EIB LUMICKS eine stabile langfristige Finanzierung anbieten, die dem hoch innovativen Profil des Unternehmens und seinem aktuellen Bedarf für weiteres Wachstum, Marktexpansion und die Entwicklung seiner Technologien Rechnung trägt.“

Hugo de Wit, CEO von LUMICKS: „Mit dem EIB-Kredit können wir unsere FuE-Aktivitäten beschleunigen und weiter innovative Lösungen liefern, die die Immuntherapie-Entwicklung nachhaltig verbessern. Unsere Instrumente ermöglichen Forschenden tiefere Einblicke in zelluläre Interaktionen und damit schnellere und fundiertere Entscheidungen. Ziel sind höhere Erfolgsquoten in klinischen Studien und eine schnellere Entwicklung wirksamer Therapien.“

LUMICKS wurde 2014 gegründet und hat weltweit 170 Beschäftigte. Das Unternehmen blickt auf eine gute Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Vermarktung modernster Life-Science-Instrumente. Die Technologien von LUMICKS werden weltweit von führenden Universitäten und Forschungseinrichtungen eingesetzt und haben zu zahlreichen Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften etwa in der Onkologie und Immuntherapie beigetragen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. In den letzten zehn Jahren hat die EIB über 27 Milliarden Euro für niederländische Projekte bereitgestellt, unter anderem in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Verkehr, Trinkwasser, Gesundheit und KMU.

Die EIB ist als Bank der Europäischen Union die einzige Bank, die den EU-Mitgliedstaaten gehört und deren Interessen vertritt. Die Niederlande halten einen Anteil von 5,2 Prozent. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen und ist der größte multilaterale Anleiheemittent und Kreditgeber weltweit. Mit ihren Finanzierungen und ihrem Know-how fördert sie nachhaltige Investitionsprojekte, die den Zielen der EU entsprechen. Zu mehr als 90 Prozent ist sie in Europa aktiv.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, um die Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

LUMICKS ist ein wegweisendes Life-Science-Unternehmen. Die von ihm entwickelten Instrumente beschleunigen die Wirkstoffentdeckung in der Krebsforschung und tragen zu einem besseren Verständnis grundlegender biologischer Mechanismen auf molekularer und zellulärer Ebene bei. Seine innovativen Technologien geben Forschenden einen tieferen Einblick in die biologische Komplexität von Gesundheit und Krankheit. Dies beschleunigt die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation und Durchbrüche in der Immuntherapie.

Mission:

LUMICKS entwickelt Spitzentechnologien für die Wissenschaft und Forschung, um die Mechanismen von Leben und Krankheit zu verstehen und die Entdeckung und Entwicklung lebensrettender Therapien voranzutreiben.

Vision:

Bis 2027 werden mehr als 250 weltweit führende Forschende Daten zu Zellavidität und Einzelmolekülen nutzen, um Therapien zu entwickeln, von denen mehr als eine Million Menschen profitieren.

Projektübersicht

LUMICKS (IEU LS)

The Project will support the Research and Development investments of Lumicks into development of next generation cell avidity and dynamic single-molecule instruments, allowing real-time analysis of molecular and cellular mechanisms and interactions. With large applications in fundamental and applied research, the new instruments can speed up and enhance success rates in drug discovery and development.

Unterzeichnet | 10/10/2024

Kontakt

Tim Smit

Press Office

Referenz

2024-369-DE

Tags

  • Gesundheit und Life Sciences
  • InvestEU
  • Direktorium
  • Nadia Calviño
  • Robert E. de Groot
