Die neue Anlage gewinnt verwertbare Materialien aus Altfahrzeugabfällen und fördert damit die Kreislaufwirtschaft

Das Projekt trägt zu den Zielen des EU-Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft und zur nationalen Strategie „Zirkuläres Spanien 2030“ bei

Die Vereinbarung fällt unter das Programm InvestEU

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die baskische Otua-Gruppe haben einen Kredit über 40 Millionen Euro unterzeichnet. Finanziert werden damit der Bau einer neuen Recyclinganlage, die Kunststoffe aus Altfahrzeugabfällen aufbereitet, und die Umrüstung der bereits vorhandenen Anlagen für das Recycling von Metallabfällen.

Die EIB fördert auf diese Weise die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft. Mit ihrem langfristigen Kredit können die hohen Anfangskosten und die langen Amortisationszeiten der für derartige Abfallmanagementprojekte erforderlichen Investitionen überbrückt werden. Ermöglicht wurde die Finanzierung durch das Programm InvestEU.

Antonio Lorenzo, EIB-Abteilungsleiter Finanzierungen für Unternehmen in Spanien: „Der Kredit für Otua zeigt einmal mehr, wie die EIB eine effiziente Abfallbewirtschaftung vorantreibt, Arbeitsplätze schafft und zur Kreislaufwirtschaft beiträgt, die eine tragende Rolle bei der grünen Wende spielen wird. Abfallverwertungsanlagen sind mit besonderen Finanzierungsbedarfen verbunden, für die die EIB genau die richtigen Angebote hat.“

Durch die neue Otua-Anlage und die Anschaffung moderner Recyclingausrüstung werden hochwertige Sekundärrohstoffe gewonnen, Deponien von recycelbaren Abfällen entlastet und das Abfallmanagement dekarbonisiert. Das Projekt trägt zu den Zielen des EU-Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft, zur nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie „Zirkuläres Spanien 2030“ und zum baskischen Abfallvermeidungs- und -bewirtschaftungsplan Euskadi 2030 bei.

Amaia Trebiño, CFO von Otua: „Dieser wichtige Kredit der EIB ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Wir können jetzt unsere strategischen Zielsetzungen verwirklichen, nämlich die Kreislauffähigkeit der Kunststoffe aus Altfahrzeugen voranzutreiben und so ihre Nachhaltigkeit zu verbessern. Wir freuen uns über das Vertrauen, das die EIB in uns setzt, denn Otua kann damit aktiv an der Lösung eines Problems mitwirken, das die Zukunft des Planeten betrifft.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität.

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, unterzeichnete 2023 in Spanien Finanzierungen von 11,4 Milliarden Euro. Davon flossen etwa 6,8 Milliarden Euro in Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Insgesamt vergab die EIB-Gruppe 88 Milliarden Euro im Jahr 2023.

InvestEU

Das Programm InvestEU stellt langfristige Schlüsselfinanzierungen in der EU bereit, um umfangreiche private und öffentliche Mittel für eine nachhaltige Erholung zu mobilisieren. Es soll auch zusätzliche Investitionen ankurbeln, die zu den Prioritäten der EU beitragen, etwa zum europäischen Grünen Deal, zur digitalen Wende oder zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen. InvestEU bündelt alle Finanzierungsinstrumente der EU. Dadurch wird die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm besteht aus drei Komponenten: dem InvestEU-Fonds, der InvestEU-Beratungsplattform und dem InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die in Projekte investieren und dafür die EU-Haushaltsgarantie im Gesamtvolumen von 26,2 Milliarden Euro abrufen können. Die Haushaltsgarantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Durchführungspartner und soll zusätzliche Investitionen von mindestens 372 Milliarden Euro anstoßen.

Otua

Der baskische Industriekonzern kann auf über 50 Jahre Erfahrung in Recycling, Forschung und Vertrieb zurückblicken.

Mit über 250 000 Quadratmetern Recyclingfläche ist das Unternehmen ein führender Spezialist in Europa mit umfassendem Service in allen Recyclingphasen von der Gewinnung und Bewertung von Abfällen bis zu ihrer Verwertung. Für 2030 hat sich Otua ein neues Ziel gesetzt: die Reduzierung der Abfallmenge aus Altfahrzeugen.