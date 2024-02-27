© Helaba

Die EIB gibt einen Kredit über 81 Millionen Euro für den Neubau des Martin-Behaim-Gymnasiums

Niedrigstenergiegebäude für 1500 Schüler entsteht in moderner Holzbauweise

Günstige Finanzierung durch Partnerschaft öffentlicher Banken, kommunaler Wohnungsbaugesellschaft und Freistaat Bayern

Die Europäische Investitionsbank beteiligt sich mit der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen an der Finanzierung eines Schulneubaus in Nürnberg mit 81 Millionen Euro. An der Finanzierung der insgesamt 175 Millionen Euro sind zudem die Sparkasse Nürnberg, die Wohnungsbaugesellschaft WBG Kommunal GmbH und der Freistaat Bayern beteiligt.

Bis 2026 soll der Schulneubau des Martin-Behaim-Gymnasiums in moderner Holzbauweise entstehen. Für 1500 Schüler und 160 Lehrende wird zudem eine moderne Mensa und eine Schulsporthalle mit großzügigen Außenanlagen entstehen. Das Niedrigstenergiehaus erhält eine Photovoltaikanlage, die für Strom, und eine Geothermie-Anlage, die für Wärme oder Kühle sorgt. Die Unternehmen verarbeiten zudem beim Bau Recyclingbeton, der aus Materialien des alten Gebäudes besteht.

Die Helaba verfügt über langjährige Erfahrungen in der Schulbau-Finanzierung. In Österreich, Großbritannien und Irland finanziert sie Bildungsstätten oftmals in Public-Private-Partnerships, in die auch Privatunternehmen eingebunden werden, die Eigentümer der Schule bleiben und für Betrieb und Instandhaltung eine Miete der Kommune erhalten. Auch die EIB hat sich bereits in Wien an neuen Campus-Schulen beteiligt, die in öffentlich-privater Partnerschaft errichtet wurden.

Nürnberg ist eine stark wachsende Metropolregion mit dringendem Bedarf an zusätzlichen Schulen. Vor allem der Bedarf an Ganztagsschulen ist hoch, dem trägt der Schulneubau des Martin-Behaim-Gymnasiums Rechnung.

Nicola Beer, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Deutschland, sagt: „Bildung braucht passende Räume, die zu einer kreativen Lernumgebung beitragen. Die EIB beteiligt sich mit Freude an Schulbauten, in die Schüler gerne gehen, und die neben dem Unterricht auch vielfältige Sport- und Freizeitangebote ermöglichen.“

Sabine Möller, Bereichsleiterin Asset Finance der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, erläutert: „Gemeinsam mit der EIB freuen wir uns sehr, dass wir die Stadt Nürnberg erneut bei der Realisierung eines modernen und besonders nachhaltigen Vorhabens unterstützen und mit unserer langjährigen Expertise in der Finanzierung sozialer Infrastrukturvorhaben überzeugen konnten.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. EIB-Projekte bringen Wettbewerbsfähigkeit, Innovationen, eine nachhaltige Entwicklung, den sozialen und territorialen Zusammenhalt und einen gerechten und schnellen Übergang zur Klimaneutralität voran.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Dies unterstreicht den Willen der Bank, ein gerechtes Wachstum zu fördern und die Lebensstandards anzugleichen.

Helaba

Mit rund 6.300 Mitarbeitenden sowie einer Bilanzsumme von 212,4 Mrd. Euro gehört die Helaba-Gruppe zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt. Unternehmen, Banken sowie institutionellen Investoren bietet sie umfassende Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Nachhaltiges Wirtschaften ist von jeher im Geschäftsmodell der Helaba verankert und entspricht ihrem öffentlich-rechtlichen Auftrag. Ziel ist es, ihre Kunden mit einem kompetenten ESG-Beratungsangebot und den passenden Finanzierungen auf dem Weg ihrer eigenen Nachhaltigkeitstransformation zu unterstützen. Über ihre finanzwirtschaftlichen Aufgaben hinaus engagiert sich die Helaba-Gruppe in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und fördert wegweisende Projekte in Bildung, Kultur, Umwelt, Sport und Sozialwesen.