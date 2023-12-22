© Unsplash

Kredit unterstützt Forschungs- und Entwicklungspipeline für differenzierte Arzneimittelkandidaten

Besicherung durch das InvestEU-Programm, das von 2021 bis 2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Mrd. Euro in Europa anschieben soll

Pipeline umfasst Arzneimittelkandidaten zur Behandlung von Fettleibigkeit, seltenen Krankheiten und chronischen Entzündungen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem dänischen Biotech-Unternehmen Zealand Pharma A/S einen Kredit über 90 Millionen Euro unterzeichnet. Zealand erforscht und entwickelt innovative Arzneimittel auf Peptidbasis. Mit dem Geld will das Unternehmen seine Forschung und Entwicklung (FuE) für differenzierte Produktkandidaten im klinischen Stadium voranbringen, die der Behandlung von Fettleibigkeit, seltenen Krankheiten und chronischen Entzündungen dienen.

Der Kredit der EIB fällt unter das Förderprogramm InvestEU, das im Zeitraum 2021–2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Milliarden Euro in vorrangigen Bereichen der EU anschieben soll.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die EIB fördert europäische Innovationen, wo und wann immer sie kann. Betroffene Patientinnen und Patienten profitieren enorm von Zealand Pharmas Forschung und Entwicklung zu ihren Erkrankungen. Daher entspricht der Kredit unserem Auftrag, das Leben der Menschen zu verbessern.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „FuE-Aktivitäten und die Entwicklung innovativer Arzneimittel erfordern massive und nachhaltige Investitionen. Es ist schön zu sehen, dass das InvestEU-Programm solche Investitionen ermöglicht. Damit stellen wir sicher, dass Europa in der Spitzenforschung und der Entwicklung innovativer medizinischer Lösungen führend bleibt und sich auf Erkrankungen mit bislang ungedecktem medizinischen Bedarf konzentrieren kann.“

Henriette Wennicke, CFO von Zealand Pharma: „Wir freuen uns sehr, dass die EIB die Investitionen in unserer FuE-Pipeline unterstützt. Der Kredit stärkt die Finanzlage von Zealand Pharma. Dadurch können wir in unsere differenzierten Arzneimittelkandidaten zur Behandlung von Fettleibigkeit investieren und uns gleichzeitig besser positionieren, um Partnerschaften zur Vermarktung unserer Produkte für seltene Krankheiten einzugehen.“

Die EIB hilft innovativen Unternehmen, sich fest in Europa zu verankern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Zealands Arzneimittelkandidaten konzentrieren sich auf Bereiche mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf, darunter Fettleibigkeit, seltene Krankheiten und chronische Entzündungen. Die Förderung der Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen sichert Menschen innerhalb und außerhalb der EU somit eine bessere medizinische Versorgung.

Hintergrundinformationen

Allein 2022 stellte die EIB mehr als 800 Millionen Euro für Projekte in Dänemark bereit, etwa für medizinische Forschung und die Energiewende.

Das Programm InvestEU mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Zealand Pharma A/S (Nasdaq: ZEAL) ist ein Biotech-Unternehmen, das sich der Erforschung und Entwicklung Peptid-basierter Arzneimittel widmet. Mehr als zehn seiner Arzneimittelkandidaten sind in die klinische Entwicklung übergegangen, davon sind zwei inzwischen auf dem Markt erhältlich und drei in der Spätphase der klinischen Entwicklung. Das Unternehmen pflegt Entwicklungspartnerschaften mit einer Reihe von Blue-Chip-Pharmaunternehmen sowie kommerzielle Partnerschaften zur Vermarktung seiner Produkte.

Zealand Pharma wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Kopenhagen. Das Unternehmen ist auch mit einem Team in den USA tätig..