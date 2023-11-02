© In Ovo

Der EIB-Kredit von 40 Mio. Euro an In Ovo für 2023–2026 trägt dazu bei, mit der „Ella“-Technologie die Tötung männlicher Eintagsküken zu vermeiden

Für den Kredit wird eine Garantie aus dem InvestEU-Programm gestellt, das von 2021 bis 2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Mrd. Euro anschieben soll

In Ovo investiert in weitere Innovationen für mehr Tierschutz und Nachhaltigkeit im Geflügelsektor

Das innovative niederländische Agritech-Unternehmen In Ovo hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kreditvertrag von 40 Millionen Euro unterzeichnet. Das Spin-off der Universität Leiden will damit die firmeneigene Ella®-Technologie ausbauen. Die Hochdurchsatz-Screening-Anlage von In Ovo erkennt das Geschlecht der Küken noch im Ei, sodass in den Brutbetrieben nur Legehennen ausgebrütet werden und männliche Küken nach dem Schlüpfen nicht mehr getötet werden müssen. Weltweit werden in der Legehennenproduktion jedes Jahr schätzungsweise 6,5 Milliarden Eintagsküken getötet. Die Technologie trägt deshalb zu einer Eierproduktion mit besserem Tierschutz und weniger CO 2 -Emissionen bei.

Die Finanzierung der EIB fällt unter das Förderprogramm InvestEU, das 2021–2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Milliarden Euro für die Ziele der EU anschieben soll.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Die In Ovo-Technologie fördert den Tierschutz und die Nachhaltigkeit in der Geflügelwirtschaft und passt damit gut zu den Prioritäten der EU. Wir haben wiederholt Schützenhilfe für wichtige Innovationen aus den Niederlanden geleistet und werden dies weiter tun, vor allem wenn sie wie hier der Umwelt dienen.“

In Ovo-Gründer Wouter Bruins: „Wir freuen uns riesig über diese prestigeträchtige Unterstützung der EIB. Jetzt können wir unsere Technologie-Pipeline weiterentwickeln und zu einem globalen Akteur werden, der in der gesamten Lebensmittelproduktion etwas für Tiere bewirkt.“

Stella Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: „Europas Tierschutzstandards sollen zu den höchsten der Welt gehören – dafür setzen wir uns ein. Mit dieser Technologie verhindern wir, dass in der EU Millionen männlicher Küken systematisch getötet werden. Sie ist ein großer Schritt auf dem Weg zu stärkeren Tierschutzstandards in Europa.“

In Ovo investiert die Mittel in die weitere Verbesserung der Ella-Technologie und in den Einsatz von mehr Ella-Anlagen. In den Brutbetrieben senkt die Firma damit die Einstiegsschwelle für die Installation einer Anlage, und auf den Märkten für den Umstieg in ein Produktionssystem, in dem Eintagsküken nicht mehr sinnlos getötet werden. Die Finanzierung beschleunigt außerdem die Entwicklung von Eve, der neuen technologischen Plattform von In Ovo, die Umweltaspekte des Brutprozesses optimiert und so die Gesundheit und das Wohl der Tiere verbessert. In Ovo arbeitet auch an einer Pipeline weiterer Innovationen, die den Geflügelsektor Schritt für Schritt nachhaltiger machen.