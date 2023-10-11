©Marc Blommaert/ MF-B

Krankenhaus investiert mit der EU-Klimabank als Hauptgeldgeber in die Gesundheitsversorgung der Zukunft

Franciscus Gasthuis & Vlietland hat mit dem Bau eines neuen nachhaltigen und energieeffizienten Krankenhausgebäudes neben dem bestehenden Franciscus Gasthuis begonnen, das 2026 eröffnet werden soll

Die EIB stellt mit 80 Mio. Euro den Löwenanteil der Finanzierung

Das neue Gebäude wurde von Take Vrijlandt (Architekturbüro a/d Amstel) entworfen, der das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten, gute Arbeitsbedingungen für das medizinische Personal und Umweltaspekte in den Mittelpunkt stellt

Heute wurde der Startschuss für den Neubau des Krankenhauses Franciscus Gasthuis & Vlietland gegeben, das die künftige Spitzenversorgung in Rotterdam sicherstellen wird. Nachdem die Verträge schon Anfang dieses Jahres unterzeichnet wurden, hat nun der Bau begonnen. Im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern der EIB als EU-Klimabank und der Baufirmen* wurden die letzten symbolischen Puzzleteile zusammengefügt.

Der Neubau wird drei Hauptfunktionen des Krankenhauses beherbergen: im Erdgeschoss das Spoedplein Rotterdam Noord, in dem das medizinische Notfallpersonal und Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner außerhalb der normalen Sprechstunden in einer gemeinsamen Notaufnahme zusammenarbeiten; im ersten Stock ein zukunftsweisendes Operations- und Interventionszentrum mit modernster Operations- und Bildgebungstechnik, einschließlich zweier Hybrid-Operationssäle, um die Patientinnen und Patienten jederzeit bestmöglich behandeln zu können; und eine Entbindungsstation, in dem das Krankenhaus eng mit Hebammen und Geburtshelfern zusammenarbeiten wird, ganz im Sinne der Standards und der Vision des Krankenhauses für eine familienorientierte Versorgung. Die Entbindungsstation bietet Einzelzimmer, in denen die Eltern oder Betreuer zusammen mit ihren Neugeborenen untergebracht sind. Außerdem gibt es Kreißsäle und eine Ronald-McDonald-Oase.

Niels Honig, Vorstandsvorsitzender von Franciscus: „Mit diesem nachhaltigen Neubau investieren wir in die Gesundheitsversorgung der Zukunft. Die Bevölkerung der Region erhält damit Zugang zu einer hervorragenden Gesundheitsversorgung und das medizinische Personal ein modernes und angenehmes Arbeitsumfeld. Wir werden so viel Tageslicht wie möglich nutzen und unseren Energiebedarf weitgehend mit eigenen Solarmodulen decken. Der Neubau wird nicht mehr mit Erdgas, sondern durch Wärmepumpen, Energiespeicherung und Energierückgewinnung versorgt. Dadurch wird sich die Klimabilanz des Krankenhauses deutlich verbessern.“

Vizepräsident Kris Peeters: „In unserer nationalen Woche der Nachhaltigkeit ist der Baubeginn nicht nur ein wichtiger Meilenstein für Franciscus, sondern auch ein wichtiges Signal für den niederländischen Gesundheitssektor. Das neues Gebäude entspricht den Anforderungen der Nachhaltigkeit. Die EIB möchte als Geldgeber einen Beitrag zu Qualität und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen leisten. Gerade in schwierigen Zeiten mit Covid-19, Inflation und einer angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt ist es umso wichtiger, die langfristige Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren. Das neue Krankenhausgebäude wird diesem Anspruch gerecht, und wir freuen uns, das Projekt zu unterstützen.“

Chantal Zeegers, Beigeordnete für Klima, Bauen und Wohnen der Stadt Rotterdam: „Ich freue mich, beim Baubeginn eines nachhaltigen Krankenhauses dabei zu sein. Das Gebäude wird sich besser in seine Umgebung einfügen, denn es wird nicht nur erneuert, sondern auch sein Umfeld verbessert. Mit einer öffentlichen Grünfläche, die zum Verweilen und Entspannen einlädt, und guten Wegen für Fußgänger und Radfahrer: Das sind gute Nachrichten nicht nur für die Patientinnen und Patienten, sondern für alle Anwohner. Gemeinsam gestalten wir eine grünere und gesündere Zukunft für unsere Stadt.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU – die Niederlande halten 5,2 Prozent der Anteile. Sie kann sich auf den Kapitalmärkten Mittel zu günstigen Bedingungen beschaffen. Dadurch kann die EIB langfristige Mittel für solide Projekte vergeben, die den Zielen der EU entsprechen. In den letzten fünf Jahren hat die EIB die Modernisierung und den Neubau von Krankenhäusern und Kliniken in den Niederlanden mit 1,3 Milliarden Euro unterstützt.

* Die Baufirmen Berghege Heerkens bouwgroep, ULC und Unica.