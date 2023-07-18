©Michael Fousert/ Unsplash

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und ALD LeasePlan, ein weltweit führender Akteur in der nachhaltigen Mobilität, haben einen Kredit unterzeichnet, um den Fuhrpark von Hybrid- und Elektrofahrzeugen des Unternehmens in Europa zu vergrößern; damit setzen sie ihre Partnerschaft für saubere Fahrzeuge aus dem Jahr 2019 fort und fördern weiter den Umstieg auf eine nachhaltige Wirtschaft.

Die EIB vergibt einen Kredit von 300 Millionen Euro an ALDI LeasePlan. Das Unternehmen profitiert von den günstigen Finanzierungsbedingungen der EIB und wird über einen Zeitraum von drei Jahren weitere 300 Millionen Euro in seinen Fuhrpark (batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybride) in EU-Ländern investieren, in denen beide Partner tätig sind.

Um die EU-Klimaziele zu erreichen – etwa eine massive Verringerung der CO 2 -Emissionen –, muss der Anteil von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden[1] schrittweise zunehmen. In den meisten EU-Ländern machen Plug-in-Hybride die größte Zahl sauberer Fahrzeuge auf den Straßen aus. Betrachtet man aber die gesamte Lieferkette von der Produktion bis zur Straße, senken batteriebetriebene Elektrofahrzeug die CO 2 -Emissionen nachweislich stärker.

Über einen Zeitraum von drei Jahren werden insgesamt 15 000 Fahrzeuge finanziert. Unter Berücksichtigung der noch eingeschränkten Reichweite und des lückenhaften Ladenetzes in Europa sollen nach und nach zu gleichen Teilen Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge angeschafft werden. Die Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge emittieren außerdem höchstens 50 Gramm CO 2 pro Kilometer (ein Drittel weniger als 2019).

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Mit ihren Finanzierungen für die Energiewende europäischer Unternehmen hilft die EIB dem gesamten Automobilsektor, beim Umstieg auf CO 2 -arme Antriebe aufs Gaspedal zu treten. Ich freue mich, dass die Klimabank der EU ALD LeasePlan mit einem Kredit helfen kann, seinen Fuhrpark umweltfreundlicher zu machen. ALD LeasePlan ist ein europäischer Marktführer in der nachhaltigen Mobilität. Das Unternehmen verbreitet seine Best Practice maßgeblich an kleine und mittlere Unternehmen, die zu seinen wichtigsten Kunden zählen.“

Gilles Momper, CFO von ALD LeasePlan: „Nach der Übernahme durch ALD wurde LeasePlan mit einer weltweiten Flotte von 3,3 Millionen Fahrzeugen zum führenden globalen Akteur in der nachhaltigen Mobilität. Wir wollen unsere starke Position auf dem europäischen Markt auch künftig nutzen, um die Energiewende voranzubringen und unseren Kunden Mobilitätslösungen zu bieten, die ihnen zum Erfolg verhelfen. Die Finanzierung der EIB wird die CO 2 -Emissionen im Verkehr weiter senken, weil sie die Einführung und Verbreitung sauberer Fahrzeuge in den von uns bedienten europäischen Ländern beschleunigt.“

In Europa behauptete ALD LeasePlan im ersten Quartal 2023 seine führende Position bei der Neuzulassung batteriebetriebener Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybride. Mit 29 Prozent lag der Anteil deutlich über dem Marktdurchschnitt von 20 Prozent.

Hintergrundinformationen

EIB

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat 2019 einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als die Hälfte der EIB-Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. In Frankreich hat sie dieses Ziel weitgehend erreicht. Von den 2022 dort bereitgestellten 8,4 Milliarden Euro wurden zwei Drittel in erneuerbare Energien, Energieeffizienz in Gebäuden und nachhaltige Mobilität investiert.

ALD LeasePlan

ALD LeasePlan ist ein weltweit führender Anbieter für nachhaltige Mobilität, der Full-Service-Leasing, flexible Abonnements, Flottenmanagement und Multimobilitätslösungen für einen Kundenstamm von großen Konzernen, kleinen und mittleren Unternehmen, Selbständigen und Privatpersonen anbietet. ALD LeasePlan verfügt über eine direkte Präsenz in 44 Ländern. Seine führende Position nutzt das Unternehmen, um den Weg zur Netto-Null-Wirtschaft zu ebnen und die digitale Transformation der Branche durch Innovation und technologiegestützte Dienstleistungen weiter voranzubringen, damit sich die nachhaltige Mobilität auf breiter Ebene durchsetzt.

Mit 15 700 Beschäftigten weltweit managt ALD LeasePlan eine Flotte von 3,3 Millionen Fahrzeugen (Ende März 2023).

Die ALD-Gruppe, deren Mehrheitsaktionär die Société Générale ist, ist im Segment A der Euronext Paris (ISIN: FR0013258662, Ticker: ALD) notiert.

[1] Laut einem jüngsten Bericht der Europäischen Umweltagentur entfallen 25 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU auf den Verkehrssektor, 71,7 Prozent davon auf den Straßenverkehr – Transport and mobility (europa.eu)