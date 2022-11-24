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ALD PAN-EUROPEAN CLEAN TRANSPORT FLEET

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 15.000.000 €
Luxemburg : 15.000.000 €
Niederlande : 15.000.000 €
Belgien : 30.000.000 €
Italien : 30.000.000 €
Frankreich : 150.000.000 €
Dienstleistungen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2022 : 15.000.000 €
22/12/2022 : 15.000.000 €
22/12/2022 : 15.000.000 €
22/12/2022 : 30.000.000 €
22/12/2022 : 30.000.000 €
22/12/2022 : 45.000.000 €
22/12/2022 : 150.000.000 €
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17/04/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALD PAN-EUROPEAN CLEAN TRANSPORT FLEET
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und ALD LeasePlan unterzeichnen Finanzierungsvereinbarung für schnellere Verbreitung sauberer Fahrzeuge in Europa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 April 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2022
20220155
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALD PAN-EUROPEAN CLEAN TRANSPORT FLEET
AYVENS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 621 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation concerns the deployment of a fleet of 15,000 electric and low emission hybrid vehicles (with a minimum of 50% of electric cars) across 14 EU countries.

The main goal of the project is to accelerate the transition towards zero emission road transport. The project will generate substantial environmental economic benefits in terms of reduced greenhouse gas emissions, air pollution and noise. The project will also contribute to support the development of the cleaner automotive industry through the accelerated deployment of electric vehicles and, indirectly, their associated infrastructure. Finally, this project addresses the sub-optimal investment situations associated with imperfect competition and incomplete markets, by contributing to increase the level of competition and enable the development, adoption and scale up of electric vehicles. The Promoter has significant experience in the sector and is subject to national regulation of its current activities.

Additionality and Impact

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The new vehicles are expected to be much cleaner than market average. Significant benefits in terms of fuel consumption, reduced polluting and carbon emissions are expected and will be further assessed during appraisal. The acquisition of vehicles does not fall under Annex I and II of Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. Nevertheless, all environmental issues including possible environmental and operational authorisations, will be reviewed during the due diligence process.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/25/, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 November 2022
22 Dezember 2022
Weitere Unterlagen
17/04/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALD PAN-EUROPEAN CLEAN TRANSPORT FLEET
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und ALD LeasePlan unterzeichnen Finanzierungsvereinbarung für schnellere Verbreitung sauberer Fahrzeuge in Europa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALD PAN-EUROPEAN CLEAN TRANSPORT FLEET
Datum der Veröffentlichung
17 Apr 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
161180849
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220155
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Belgien
Italien
Luxemburg
Niederlande
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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