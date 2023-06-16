© ACQUE

EIB unterstützt den Investitionsplan 2022–2025 von Acque und fördert integrierte Wasser- und Abwasserdienste sowie effizientere Trinkwasserversorgung in 55 Kommunen der italienischen Provinzen Florenz, Lucca, Pisa, Pistoia und Siena

Im Zeitraum 2016–2022 war Italien mit 2,9 Milliarden Euro der größte Empfänger von EIB-Mitteln für den Wassersektor

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hilft der Acque Spa mit 130 Millionen Euro, ihre Wasser- und Abwassernetze in 55 toskanischen Kommunen gegen künftige Klimaereignisse zu wappnen.

Die Mittel fließen in den Industrie-Investitionsplan 2022-2025 von Acque. Die integrierten Wasser- und Abwasserdienste sollen verbessert, die Trinkwasserversorgung effizienter gemacht und die Risiken des Klimawandels einbezogen werden.

Die EIB ist die Klimabank der EU und mit mehr als 1 600 Projekten und Finanzierungen von rund 80 Milliarden Euro seit 1958 einer der weltweit größten Geldgeber für den Wassersektor. Italien war in den Jahren 2016–2022 der größte Empfänger von EIB-Mitteln für den Wassersektor. In diesem Zeitraum finanzierte die EIB in dem Land 40 Projekte mit insgesamt 2,9 Milliarden Euro und ermöglichte so Investitionen in Höhe von 8,9 Milliarden Euro. Das erste EIB-Darlehen an Acque folgt auf die jüngst unterzeichneten Finanzierungen an die CAP-Gruppe, Tea Spa, Alfa S.r.l, Veritas, SMAT, die Iren-Gruppe und CIIP.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Extreme Klimaereignisse wie die Überschwemmungen in der Region Emilia-Romagna bedrohen uns immer häufiger. Mit unserem Darlehen über 130 Millionen Euro kann die Acque Spa die notwendigen Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen umsetzen, um die Sicherheit und Resilienz der Wasser- und Abwasserdienste in der Toskana zu gewährleisten und gleichzeitig die Umwelt zu schonen.“

Fabio Trolese, CEO von Acque: „Der EIB-Kredit zeigt, dass die Acque die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz stets im Auge hat. Mit dem Geld können wir die strategischen Vorhaben unseres Investitionsplans noch besser umsetzen, etwa das Abwasserbehandlungsprojekt Accordo del Cuoio und die Wasserzubringerleitung in der Montagnola Senese.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Zielen der EU beitragen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2022 stellte die EIB-Gruppe 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

Acque Spa

Die Acque Spa ist der integrierte Wasserversorger in Basso Valdarno, einer Region der Toskana, die 55 Kommunen mit insgesamt 800 000 Menschen umfasst. Sie entstand 2002 aus dem Zusammenschluss von fünf öffentlichen Unternehmen, die sich im Eigentum der Kommunen befanden, mit dem öffentlichen Partner Abab spa. Sie versorgt 330 000 Verbraucher und betreibt ein fast 10 000 Kilometer umfassendes Netz, 134 Kläranlagen und 800 Wasserentnahmeanlagen. Acque hat bislang eine Milliarde Euro in den Ausbau und die Effizienzsteigerung seiner Dienste investiert.