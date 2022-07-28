© ALFA

Investitionen sollen Ausbau, Qualität und Resilienz der integrierten Wasserversorgung in der Provinz Varese vorantreiben und aktuelle Wasserkrise entschärfen

Erste EIB-Finanzierung für Alfa folgt auf mehrere Vereinbarungen mit italienischen Wasserbetreibern

Projekt ist Paris-konform und entspricht den Klimazielen der EIB

EIB ist Klimabank der EU und einer der weltweit größten Geldgeber für den Wassersektor: über 1 600 Projekte und Finanzierungen von rund 79 Milliarden Euro

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Darlehen von 75 Millionen Euro an das öffentliche Wasserversorgungsunternehmen Alfa in der Provinz Varese vergeben. Der Versorger will damit die Qualität seiner integrierten Wasserdienste verbessern, Wasserverluste reduzieren und die Energieeffizienz erhöhen.

Die geplanten Maßnahmen entschärfen die aktuelle Wasserkrise in Italien und stehen in Einklang mit dem Pariser Abkommen und den Zielen des Klimabank-Fahrplans der EIB.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Angesichts des Dürrenotstands durch die lange Regenlosigkeit und der Wasserkrise in Italien sind Investitionen in die Infrastruktur wichtiger denn je, um Wasserverluste zu verringern und die Energieeffizienz zu steigern. Durchschnittlich 40 Prozent des Wassers im italienischen Leitungsnetz erreichen nicht die Haushalte der Menschen. Projekte wie dieses verringern die Wasserverluste erheblich und treiben damit den Ausbau, die Qualität und die Widerstandsfähigkeit der Wasserdienste voran. Nur so können wir die Sicherheit, die Versorgung und ein nachhaltiges Management von Wasser in Italien und Europa garantieren.“

Paolo Mazzucchelli, Präsident von Alfa: „Für Alfa ist das ein wichtiger Schritt nach vorn, jetzt, wo sich alle Wasserversorger der Provinz zu dem Unternehmen zusammengeschlossen haben, das ich hier vertrete. Nach zwei Jahren starken qualitativen und quantitativen Wachstums – nicht zuletzt dank unserer industriellen Partnerschaft mit der Cap Holding – können wir endlich auf den Finanzmärkten aktiv werden. Mit der wertvollen Unterstützung der EIB, einer Einrichtung, die für den Wassersektor und generell Umweltfragen stets ein offenes Ohr hat, können wir ein 151 Millionen Euro schweres Investitionsprogramm umsetzen. 75 Millionen Euro davon kofinanziert die EIB. Die Mittel fließen in unverzichtbare Maßnahmen und Arbeiten vor Ort, was sich nicht nur positiv auf die Lebensqualität der Anwohnenden auswirkt, sondern auch auf eine nachhaltigkeitsorientierte wirtschaftliche und soziale Entwicklung.“

Die Bank der EU hilft Alfa damit, den Ausbau und die Qualität der integrierten Wasserdienste zu erweitern und gleichzeitig Wasserverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern – zum Wohle der Menschen und der Regionen, in denen sie leben. Teil des Projekts sind auch Investitionen in städtische Entwässerungssysteme, um die Infrastruktur widerstandsfähiger gegen Extremwetter zu machen.

Nach Schätzungen der EIB werden in der Durchführungsphase des Projekts zahlreiche Arbeitsplätze entstehen. So wird allein Alfa 45 Vollzeitbeschäftigte für das erweiterte Versorgungsgebiet einstellen.

Neben dieser ersten EIB-Finanzierung für Alfa wurden in jüngerer Zeit bereits mehrere Vereinbarungen mit italienischen Wasserbetreibern unterzeichnet.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Alfa

Die Alfa Srl erbringt integrierte Wasserdienste in der norditalienischen Provinz Varese. Das Unternehmen befindet sich vollständig in öffentlichem Eigentum. Ihm gehören 135 Kommunen der Provinz und weitere acht aus Nachbarprovinzen an. Alfa betreibt derzeit folgende Anlagen:

die Wasserhauptleitungen von 103 Kommunen mit einer Bevölkerung von 655 258 Menschen und einem 4 296 Kilometer langen Netz, das aus 355 Quellen und 300 Brunnen gespeist wird

137 kommunale Abwasserkanäle für eine Bevölkerung von 878 094 Menschen mit einem 3 724 Kilometer langen Netz und 358 Hebeanlagen

80 Kläranlagen für 1 141 108 Einwohnerwerte und 152 Kommunen mit einem Klärwasservolumen von rund 100 Millionen Kubikmetern jährlich

Alfa beschäftigt derzeit 363 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (106 aus übernommenen Firmen) in der Anlagenführung, Verwaltung, Fakturierung und im 24-Stunden-Notdienst. Die jüngste Bilanz des Unternehmens (per 31. Dezember 2021) wies einen Produktionswert von rund 116 Millionen Euro aus.