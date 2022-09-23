EIB stellt 150 Millionen Euro für Investitionsplan 2022–2027 der SMAT bereit

EIB gehört als Klimabank der EU mit über 1 600 Projekten und Finanzierungen von rund 79 Milliarden Euro zu den weltweit größten Geldgebern für den Wassersektor

Projekt ist Paris-konform und entspricht den Klimazielen der EIB

Am Rande des „Festival dell’Acqua“ im Turiner Konferenzzentrum Lingotto haben die Europäische Investitionsbank (EIB) und die SMAT Group ein Darlehen über 150 Millionen Euro besiegelt. Mit dem Geld will das Unternehmen die integrierte Wasserversorgung in den 303 Gemeinden der Provinz Turin für etwa 2,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ausbauen und die Wasserqualität verbessern. Unterzeichnet wurde der Vertrag von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und SMAT-CEO Paolo Romano.

Die Finanzierung gehört zu den ersten grünen Darlehen der EIB für den Wassersektor. Sie unterstützt mehrere Nachhaltigkeits-, Klima- und Umweltprojekte und fördert damit ein besseres Wassermanagement der SMAT-Gruppe.

Mit dem Geld will die SMAT ihre Anlagen zur Wassergewinnung und -aufbereitung modernisieren sowie das Wasserverteilnetz und das Abwassernetz ausbauen. So sollen die Wasser- und Abwasserdienstleistungen effizienter, sicherer und klimaresilienter werden. Damit entsprechen die Investitionen dem Pariser Abkommen und den Zielen des Klimabank-Fahrplans der EIB.

Als Klimabank der EU gehört die EIB mit über 1 600 Projekten und Finanzierungen von rund 80 Milliarden Euro zu den weltweit größten Geldgebern für den Wassersektor. In der Zeit von 2016 bis 2021 stellte die EIB mehr als 2,3 Milliarden Euro für 30 Projekte in Italien bereit und mobilisierte damit Investitionen von fast 7,6 Milliarden Euro. Mit diesem fünften Darlehen an die SMAT knüpft die EIB an kürzlich unterzeichnete Finanzierungen für Iniziative Bresciane (IBRE), BrianzAcque (BA), CAP Group, Tea Spa, Alfa S.r.l und Veritas an.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Italien gehört in Europa zu den Ländern mit dem höchsten Wasserverbrauch pro Kopf und investiert außerdem mit am wenigsten in die Instandhaltung der Anlagen. Mit dem Darlehen setzen wir unsere langjährige Partnerschaft mit der SMAT fort und sorgen gemeinsam dafür, dass die 2,2 Millionen Menschen in der Provinz Turin eine effiziente, sichere und klimaresiliente Wasserversorgung erhalten.“

SMAT-CEO Paolo Romano: „Diese Finanzierung stärkt die gute Zusammenarbeit zwischen der SMAT und der EIB. Zwischen 2007 und 2021 haben wir bereits 410 Millionen Euro von der EIB erhalten, von denen 290 Millionen Euro inzwischen vollständig zurückgezahlt sind. Das neue Darlehen ist ein weiterer Erfolg der SMAT, der unsere solide operative und finanzielle Performance belegt.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Zielen der EU beitragen. Sie finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Die SMAT

Die SMAT ist ein führender Anbieter integrierter Wasserdienstleistungen. Sie sichert die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung und ‑behandlung für die über 2,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der 290 Gemeinden in der Metropolitanstadt Turin. Die SMAT plant, baut und verwaltet Anlagen für eine diversifizierte Wasserversorgung, moderne Trinkwasseranlagen, kommunale Abwassersammel-, Klär- und Wiederaufbereitungslagen sowie Kraft-Wärme-Kopplungs- und Energierückgewinnungsanlagen.