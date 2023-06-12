© HMC

Das Haaglanden Medisch Centrum, ein Topkrankenhaus in Den Haag, unterzeichnet EIB-Kredit für nachhaltige Investitionen in Hauptstandorte

Das HMC Westeinde und das HMC Antoniushove werden modernisiert, für Benoordenhout-Scheveningen plant HMC mit Gesundheitspartnern ein innovatives Gesundheitszentrum

Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, um CO 2 -Emissionen um 64 Prozent zu reduzieren

Das Haaglanden Medisch Centrum (HMC) und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben einen Kredit über 110 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld fließt in den „Integrated Housing Plan“, mit dem das HMC zwei seiner Hauptstandorte bis 2030 modernisieren will. Konkret ist vorgesehen, das medizinische Angebot nach der Modernisierung neu auf die Standorte aufzuteilen, um den Betrieb effizienter zu gestalten, qualitativ hochwertigere Leistungen zu erbringen und das Wohlbefinden von Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden zu verbessern. Gleichzeitig dürften die geplanten Maßnahmen die CO 2 -Emissionen des HMC im Vergleich zu 2013 um etwa 64 Prozent reduzieren.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Die Kreditvereinbarung zeigt, welche Bedeutung europäische Finanzierungen für die Niederlande haben. Seit mehreren Jahren finanziert die Europäische Investitionsbank Unikliniken, Allgemeinkrankenhäuser und Topkliniken wie das HMC. Als Klimabank der EU freuen wir uns, erstklassige Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit in einem Projekt zu fördern – denn das eine schließt das andere nicht aus.“

Martijn Wiesenekker, HMC-Vorstandsmitglied: „Wir freuen uns sehr über die offizielle Bestätigung des EIB-Kredits, schließlich belegt er auch das Vertrauen der Bank in die Pläne des HMC und seine Finanzkraft. Mit dem Geld können wir entscheidende Investitionen stemmen, um die Versorgung aller Menschen in den Haaglanden und dem Umland zu sichern.“

Das HMC plant, die Standorte Westeinde und Antoniushove Schritt für Schritt zu renovieren und zu modernisieren. Beide stammen aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Eine Modernisierung ist unumgänglich, um einen effizienteren Betrieb mit einer optimalen Gesundheitsversorgung zu ermöglichen und die Erwartungen der Mitarbeitenden und der Patientinnen und Patienten zu erfüllen. Der dritte Standort, das HMC Bronovo, soll bis 2030 für geplante stationäre Behandlungen weiterbetrieben werden. Für Patientinnen und Patienten in den Bezirken Benoordenhout und Scheveningen baut das HMC zusammen mit Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern und anderen Partnern ein innovatives Gesundheitszentrum auf, das Präventions- und andere Gesundheitsleistungen erbringt.

Hintergrundinformationen

In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB über 1,1 Milliarden Euro für Universitätskliniken, Topkliniken, Langzeitpflegeeinrichtungen und andere Gesundheitsprojekte in den Niederlanden bereitgestellt.

Das HMC zählt zu den Topkliniken der Niederlande und sichert die medizinische Grundversorgung sowie fachärztliche Versorgung für ca. 718 000 Menschen in Den Haag und der Region Haaglanden. Von allgemeinen Krankenhausleistungen bis zur komplexen Tertiärversorgung wird ein komplettes Spektrum medizinischer Leistungen abgedeckt. Das Traumazentrum, das Neurozentrum und das Krebszentrum leisten aufgrund der hohen Spezialisierung eine überregionale Patientenversorgung. Mit rund 540 Betten und 4 241 Beschäftigten, davon etwa acht Prozent Ärztinnen und Ärzte, versorgte das HMC 2019 knapp 172 000 Patientinnen und Patienten.