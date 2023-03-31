© Istituto di Credito Sportivo

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat eine Finanzierung von 100 Millionen Euro an das Istituto per il Credito Sportivo (ICS) vergeben. Das ICS ist ein öffentliches italienisches Finanzinstitut, das die nachhaltige und inklusive Entwicklung des Landes durch Finanzierungen für den Sport- und Kultursektor fördert. Damit sollen Sport- und Kultureinrichtungen in Italien saniert, aus- und umgebaut werden, um ihre Barrierefreiheit und ökologische Nachhaltigkeit zu verbessern.

Die EIB-Mittel werden über das ICS an Gebietskörperschaften und öffentliche Einrichtungen in Italien weitergeleitet. Die finanzierten Projekte betreffen die Sanierung sowie den Um- und Ausbau von Sport- und Kultureinrichtungen. Weitere Projekte umfassen die Beseitigung baulicher Hindernisse und andere Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit bei Sport- und Kulturgebäuden, Energieeffizienzmaßnahmen und den Bau von Radwegen für eine nachhaltige Mobilität in Italien. Ziel ist die Förderung von Stadterneuerung, gesellschaftlicher Teilhabe und ökologischer Nachhaltigkeit.

Dies ist das zweite Darlehen der EIB an das ICS. Das erste Darlehen von 150 Millionen Euro wurde 2019 unterzeichnet und diente der Sanierung und dem Umbau öffentlicher Sportanlagen von Kommunen und Provinzen in Italien.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Sport- und Kultureinrichtungen spielen nicht nur eine wichtige Rolle für die soziale Integration und die Gesundheit junger Menschen, sondern tragen auch zum Wirtschaftswachstum und zur Stadterneuerung bei. Die Vereinbarung zwischen der EIB und dem ICS fördert den Umbau und die Sanierung von Sport- und Kultureinrichtungen in ganz Italien, wobei der Fokus auf der gesellschaftlichen Teilhabe und der ökologischen Nachhaltigkeit liegt – zwei Top-Prioritäten für die Bank der EU.“

Antonella Baldino, Präsidentin des ICS: „Mit dieser Finanzierung erneuern EIB und ICS ihre Partnerschaft. Sie ermöglicht es dem ICS, seine Ressourcen für Investitionen von Kommunen und Provinzen im Sport- und Kultursektor zu erhöhen. So kann das Institut die nötigen Kredite für größere, strukturiertere Stadterneuerungsprojekte bereitstellen, die vor Ort einen erheblichen Nutzen bewirken. Als Entwicklungsbank, die wichtige Sektoren der Wirtschaft und Gesellschaft unterstützt, kann das ICS einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Finanzierung von Projekten leisten, die ein nachhaltiges, gerechtes und dauerhaftes Wachstum fördern.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2022 stellte die EIB-Gruppe 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

Das Istituto per il Credito Sportivo ist ein Finanzinstitut, das eine nachhaltige und inklusive Entwicklung durch Sport und Kultur fördert.

Dank seiner mehr als 70-jährigen Erfahrung in diesem Bereich ist das Institut in Italien führend bei der Finanzierung von Sporteinrichtungen. Seit 2014 ist es auch im Kultursektor tätig. Neben Investitionen der audiovisuellen Industrie finanziert es Projekte, um das historische und künstlerische Erbe Italiens zu erhalten, aufzuwerten, zu restaurieren und zu digitalisieren.