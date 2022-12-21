ICS SPORT AND CULTURAL INFRASTRUCTURE MBIL II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists of a Multiple Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to Istituto per il Credito Sportivo (ICS) supporting the refurbishment, upgrading and reconstruction of existing publicly-owned sports and cultural facilities across Italy.
The MBIL will finance improvements exclusively promoted by local public authorities, at municipal and regional level.
The Operation concerns investments in sports and cultural facilities in Italian cities within the context of planning-led integrated urban development strategies. Although there has been a continuous growth in sport practice and attendance to cultural facilities in Italy, this growth has not been matched by increased investments. The Operation addresses a more equitable access to sports and cultural facilities. Investments in sports facilities are expected to improve resident's quality of life, contribute to social inclusion and generate economic growth. Investments in cultural facilities promote the revitalisation of inner cities, contribute to the local patrimony and preserve cultural resources for future generations. In addition, energy efficiency investments contribute to reducing energy costs for municipalities and public bodies, which have been accentuated with the recent increases in energy prices due to the natural gas crisis and the Ukraine conflict.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.