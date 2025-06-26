Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EIB investiert 107,5 Mio. Euro in Italiens Sicherheit und Verteidigung

26 Juni 2025
Shutterstock
  • EIB-Mittel fließen in den Kauf von Militärhubschraubern
  • Es ist die dritte Vereinbarung zwischen der EIB und Italiens Ministerien für Wirtschaft und Finanzen und für Verteidigung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen und dem Verteidigungsministerium in Italien eine neue strategische Vereinbarung unterzeichnet. Ziel ist die weitere Stärkung der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten des Landes.

Die Vereinbarung ist Teil des Engagements der EIB für Europas Sicherheit und Verteidigung. So hat die Bank vor Kurzem den Prioritäten der EU entsprechend ihre Förderkriterien für Militärprojekte gelockert.

Den neuen Kredit zahlt die EIB an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen aus, das die Mittel an das Verteidigungsministerium weiterreicht. Dank der günstigen Konditionen, die die EIB bietet, kann Italien über die 20-jährige Kreditlaufzeit hinweg beim Zinsaufwand erheblich sparen.

Es ist bereits die dritte derartige Vereinbarung zwischen der EIB und den italienischen Ministerien für Wirtschaft und Finanzen und für Verteidigung. 2022 finanzierte die EIB mit 240 Millionen Euro 16 Leichthubschrauber für Italiens Carabinieri und eine Modernisierung der nationalen Flugsicherung. 2020 unterstützte die EIB den Bau von drei Forschungsschiffen mit 220 Millionen Euro.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die Vereinbarung zeigt das wachsende Engagement der EIB für Europas Sicherheit und Verteidigung. Sie ist das Ergebnis eines konstruktiven Dialogs mit der italienischen Regierung über strategische Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit des Landes. Seite an Seite mit unseren Partnern werden wir weiter daran arbeiten, die strategische Autonomie der Europäischen Union zu sichern.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt. Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 900 Projekte im Wert von nahezu 89 Milliarden Euro, um Europa wettbewerbsfähiger und sicherer zu machen. 2024 unterzeichnete die EIB-Gruppe in Italien 99 Finanzierungen von insgesamt 10,98 Milliarden Euro und mobilisierte damit in der Realwirtschaft Investitionen von knapp 37 Milliarden Euro. Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen. Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Investitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte weitere 110 Milliarden Euro für Start-ups und Scale-ups. Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Projektübersicht

ITALIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DUAL-USE

The project consists of an investment loan targeting several dual-use investments promoted by the Italian Ministry of Defence to improve effectiveness for disaster prevention, environmental protection, hydrographic research capabilities and to increase performance, safety and security of the military airspace that is also opened to civilian flights.

Unterzeichnet | 27/03/2025

Weitere Seiten zu diesem Thema

Kontakt

Lorenzo Squintani

Press Office

Referenz

2025-254-DE

Teilen

Tags

  • Direktorium
  • Gelsomina VIGLIOTTI
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen

3 Oktober 2024

EIB-Gruppe und Europäische Verteidigungsagentur intensivieren Partnerschaft zur Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) und die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) intensivieren ihre Partnerschaft. Ziel ist, mehr Geld für Europas Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit bereitzustellen.

Direktorium Robert E. de Groot Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
8 Mai 2024

Verwaltungsrat der EIB verstärkt Unterstützung für die europäische Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und genehmigt 4,5 Mrd. Euro für Neukredite

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat heute eine aktualisierte Definition von Gütern und Infrastruktur mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use) genehmigt, die für eine Finanzierung durch die EIB-Gruppe infrage kommen. Zudem stimmte er Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Sicherheits- und Verteidigungssektor zu. Dafür werden zweckgebundene Kreditlinien an Banken geöffnet.

Verwaltungsrat Institutional KMU Verkehr Direktorium Allgemeine und berufliche Bildung Nadia Calviño Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Soziale Infrastruktur
4 August 2025

InvestEU: EIB provides €45 million to BrianzAcque to improve water and sewerage network efficiency and resilience

The European Investment Bank (EIB) has granted a €45 million loan to BrianzAcque, the publicly owned integrated water service company for the Italian province of Monza and Brianza, to back its 2025-2029 investment plan. The agreement announced by EIB Vice-President Gelsomina Vigliotti and BrianzAcque Chairperson and Chief Executive Officer Enrico Boerci aims to improve the efficiency of water and sewerage infrastructure in the municipalities served, benefiting around 877 000 people.