EGF kann im Zeitraum 2022–2024 dank EIB 202 Millionen Euro in Portugals Abfallwirtschaft investieren

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Darlehen von 100 Millionen Euro an die EGF vergeben. Das Unternehmen behandelt und verwertet die Siedlungsabfälle von 174 portugiesischen Kommunen, und damit von 60 Prozent der Bevölkerung. Das heute unterzeichnete Darlehen fließt in Abfallprojekte im ganzen Land.

Mit dieser Finanzierung kann die EGF die getrennte Sammlung von Siedlungsabfällen verbessern und ausbauen, und Wertstoffhöfe, auch für Bioabfälle, modernisieren. Die Vereinbarung entspricht den Zielen der EIB für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit und trägt zur Einhaltung der nationalen und EU-Vorschriften für die Abfallwirtschaft bei, weil sie die Kreislaufwirtschaft fördert. Sie hilft außerdem, die Ziele des kürzlich angekündigten nationalen Strategieplans für Siedlungsabfälle in Portugal (PERSU 2030) zu erreichen. Ein beträchtlicher Teil der Mittel kommt Kohäsionsregionen zugute.

EGF-Präsident Emídio Pinheiro: „Mit dem Darlehen erkennt die EIB den Nutzen unseres Investitionsplans und die Umsetzungskapazität unserer Konzessionäre an. Letztlich trägt beides zu den Umweltzielen unseres Landes bei.“

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Eine hochwertige, nachhaltige Abfallwirtschaft ist für die öffentliche Gesundheit und den Umweltschutz äußerst wichtig und fördert gleichzeitig die Ressourceneffizienz und die Kreislaufwirtschaft. Die EIB misst dem große Bedeutung bei und unterstützt diesen Sektor in Portugal seit Langem bei der Modernisierung, indem sie langfristige Finanzierungen und technische Hilfe für öffentliche und private Abfallprojekte bereitstellt.“

Fortlaufende Förderung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft in Portugal

Die EIB leistet einen entscheidenden Beitrag zu einer stärkeren und moderneren nachhaltigen Abfallwirtschaft in Portugal. Dies ist bereits ihr drittes Darlehen an die EGF. Zwischen 2019 und 2021 stellte sie der EGF 75 Millionen Euro für den Bau neuer Abfallverwertungsanlagen im ganzen Land zur Verfügung. In den vergangenen Jahren vergab die EIB Mittel für Sortierinfrastruktur, neue Abfallverwertungsmethoden, neue Technologien und modernere Anlagen.

Insgesamt hat die EIB in Portugal seit 1987 fast 700 Millionen Euro für den Sektor bereitgestellt und damit landesweit zu einer nachhaltigeren Abfallwirtschaft und besseren Lebensbedingungen beigetragen.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, hat 2022 mit Unterzeichnungen von insgesamt 1,7 Milliarden Euro erneut beeindruckende Ergebnisse in Portugal erzielt.

EGF

Die EGF ist ein bekanntes europäisches Umweltunternehmen und führend in der Behandlung und Verwertung von Abfällen in Portugal. Das Unternehmen betreibt eine äußerst umweltverträgliche und wirtschaftlich nachhaltige Abfallwirtschaft und trägt damit zu besseren Lebensbedingungen und einer gesunden Umwelt bei.

Die Abfallbehandlungs- und -verwertungssysteme sind in der Hand von elf Konzessionären (Algar, Amarsul, Ersuc, Resiestrela, Resinorte, Resulima, Suldouro, Valorlis, Valorminho, Valnor und Valorsul), die gemeinsam mit den betreffenden Kommunen gegründet wurden. Die Konzessionäre verarbeiten jährlich rund 3,3 Millionen Tonnen Siedlungsabfälle und bedienen rund 6,2 Millionen Menschen in 174 Kommunen, was etwa 60 Prozent des portugiesischen Staatsgebiets entspricht.