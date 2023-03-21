Begrenzung des individuellen Verbrauchs

Die Mehrheit der Befragten in Österreich (54 Prozent) wäre für ein CO 2 -Budget, bei dem jede Person pro Jahr eine begrenzte Anzahl an Emissionsrechten für CO 2 -intensive Dinge erhält (wie nichtessenzielle Güter, Flüge und Fleisch). Mit dieser Meinung liegt Österreich in etwa gleichauf mit Deutschland (56 Prozent).

Interessant ist, dass sich die Befürworter dieser Maßnahme in Österreich gleichmäßig über alle Einkommensgruppen verteilen (jeweils 53 Prozent der Befragten mit niedrigerem und mittlerem Einkommen und 58 Prozent der Befragten mit höherem Einkommen). 63 Prozent der unter 30-Jährigen befürworten eine CO 2 -Rationierung. Andererseits sind 54 Prozent der über 65-Jährigen dagegen.

Lebensmittel-Kennzeichnung und Preise

Die Produktion von Lebensmitteln ist für einen signifikanten Anteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Damit sich die Menschen beim Einkaufen für nachhaltigere Erzeugnisse entscheiden können, sind 78 Prozent der Befragten in Österreich dafür, auf allen Lebensmittelprodukten die jeweilige Klimabilanz anzugeben. Bei dieser Meinung liegt Österreich in etwa gleichauf mit Deutschland (80 Prozent).

Außerdem wären 65 Prozent der Befragten in Österreich bereit, etwas mehr für Lebensmittel auszugeben, wenn sie regional und nachhaltig produziert sind (knapp über den 61 Prozent in Deutschland). Mehrheitlich sind die Menschen unabhängig vom Einkommen bereit, mehr für Lebensmittel auszugeben (61 Prozent bei den Befragten in den unteren Einkommensgruppen, 72 Prozent der Befragten mit höherem Einkommen).

Weniger Fleisch und Milchprodukte zu verzehren, wäre auch eine effiziente Lösung für weniger Treibhausgase. Knapp die Hälfte der Menschen in Österreich (48 Prozent) würde befürworten, die Menge an Fleisch und Milchprodukten zu begrenzen, die zum Kauf verfügbar sind (in etwa gleichauf mit den 49 Prozent in Deutschland).

Dabei gibt es kaum einkommensbedingte Unterschiede. Gutverdienende sind im Allgemeinen dafür (54 Prozent), sozial Schwache etwas weniger (49 Prozent). Klare Unterschiede gibt es hingegen zwischen den Generationen: 56 Prozent der unter 30-Jährigen sind für eine Begrenzung. Bei den über 65-Jährigen sind es nur 37 Prozent.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die Ergebnisse der EIB-Klimaumfrage zeigen, dass die Österreicherinnen und Österreicher mehr als bereit sind, durch ihr Verhalten zum Klimaschutz beizutragen. Als Klimabank der EU begrüßen wir dieses Engagement. Wir müssen den Menschen ermöglichen, selbst etwas gegen die Klimakrise zu tun. Deshalb finanzieren wir grüne Projekte für nachhaltigen Verkehr, erneuerbare Energien und energieeffiziente Gebäude. 2022 haben wir dafür in Österreich 377 Millionen Euro bereitgestellt. Wir unterstützen weiterhin Projekte und Initiativen, die die grüne Wende beschleunigen. Dabei suchen wir nach innovativen Lösungen, die eine Zukunft in Wohlstand für alle ermöglichen.“

Hintergrundinformationen

Die Umfrage der EIB zum Klimawandel

Die Europäische Investitionsbank hat in ihrer fünften jährlichen Klimaumfrage Menschen zum Klimawandel befragt. Gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen BVA wollte sie herausfinden, welche Einstellungen und Erwartungen die Menschen zum Klimaschutz haben. Für die Umfrage wurde im August 2022 in jedem der 30 teilnehmenden Länder eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung ab 15 Jahren befragt – insgesamt mehr als 28 000 Menschen.

Die Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß dem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

BVA

BVA ist ein Meinungsforschungs- und Beratungsunternehmen, das als einer der innovativsten Marktforschungsanbieter in seinem Sektor gilt. Schwerpunkt seiner Arbeit ist das verhaltensbasierte Marketing. Durch die Kombination von Daten- und Sozialwissenschaften gelangt BVA zu aufschlussreichen und aussagekräftigen Untersuchungsergebnissen. Das Unternehmen ist Mitglied im Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), einem globalen Netz weltweit führender Markt- und Meinungsforschungsunternehmen mit mehr als 40 Mitgliedern.