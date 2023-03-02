Kunststoffverpackungen haben größten Anteil an Plastikmüll

25 Unternehmen produzieren Hälfte des weltweiten Plastiks

Rentabilität von Sortieren und Recyceln und Markt für Rezyklate im aktuellen Umfeld kompliziert

Lösung für nachhaltige Kreislaufwirtschaft liegt in neuen politischen Maßnahmen, mehr Kapazitäten und bahnbrechenden Innovationen bei Design, Sammlung, Sortieren und Recycling von Plastik

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute eine neue Studie mit dem Titel „Cutting plastics pollution – Financial measures for a more circular value chain“ vorgestellt. Die Studie analysiert Ineffizienzen der Plastikwertschöpfungskette und mögliche Lösungen. Sie untersucht zehn Ursachen für Plastikmüll und nennt Investitionsmöglichkeiten und politische Maßnahmen, um gegen die sich weltweit verschärfende Plastikkrise anzukämpfen.

In den letzten 70 Jahren wurde exponentiell immer mehr Plastik produziert, immer schneller verbraucht und immer häufiger in der Natur entsorgt – an Land wie im Meer. Weil Plastik darüber hinaus immer komplexere Zusammensetzungen aufweist, führt an der Kreislaufwirtschaft kein Weg vorbei.

Global gesehen schneidet die Europäische Union bei der Bekämpfung von Plastikmüll recht gut ab. Darüber hinaus hat sie sich in ihrer Strategie für Kunststoffe ehrgeizige Ziele gesetzt. Dennoch muss laut Bericht eine Investitionslücke von 6,7–8,6 Milliarden Euro geschlossen werden, damit Europa sein erklärtes Ziel erreichen kann, bis spätestens 2025 jedes Jahr zehn Millionen Tonnen Kunststoffrezyklate in Endprodukten auf den Markt zu bringen. Dafür sind erhebliche Investitionen und ein zuverlässiger Absatzmarkt für recycelte Materialien notwendig. Die größten Lücken beim Sortieren und Recyceln gibt es in EU-Kohäsionsregionen und da vor allem in Mittel-, Osteuropa und Südosteuropa.

Angesichts der komplexen Plastikwertschöpfungskette erfordern viele der notwendigen Verbesserungen Maßnahmen von oben und gezielte Finanzierungsinstrumente. Die Studie enthält Empfehlungen für Gesetze gegen schwer recycelbare Kunststoffverpackungen, Einschränkungen bei Verbundverpackungen (etwa Kombination von Papier und Plastik) und verbindliche Recyclingquoten, aber auch Sensibilisierungskampagnen für die Öffentlichkeit.

Der Bericht, der von der Abteilung Beratung für Innovations- und digitale Finanzierungen der EIB im Rahmen des Mandats „InnovFin – Beratung“ der Europäischen Kommission erstellt wurde, enthält finanzielle Empfehlungen für das Plastikmüllproblem in der EU und weltweit. Dazu gehören etwa Kredite an große und Midcap-Unternehmen, Kommunen und Gebietskörperschaften oder die Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation.