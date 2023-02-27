Präsident schlägt Erhöhung des EIB-Beitrags zum REPowerEU-Programm von 30 Milliarden Euro auf rund 45 Milliarden Euro vor

EIB erwartet Mobilisierung von bis zu 100 Milliarden Euro für globale Aufgaben unter Global Gateway – ein Drittel des Ziels dieser EU-Initiative von 300 Milliarden Euro

Als Reaktion auf den US-Inflation Reduction Act fordert Präsident Hoyer die EU auf, den Weg zu „Netto-Null“ entschieden weiterzuverfolgen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist vorbehaltlich der Zustimmung ihrer Leitungsorgane bereit, ihren Beitrag zum REPowerEU-Plan von derzeit 30 Milliarden Euro sofort auf 45 Milliarden Euro aufzustocken. Dies erklärte EIB-Präsident Werner Hoyer. Damit ließen sich Investitionen von über 150 Milliarden Euro für grüne Technologien und die Unabhängigkeit Europas von fossilen Brennstoffen mobilisieren, so Hoyer in seiner Eröffnungsrede zum Forum der EIB-Gruppe in Luxemburg.

Hoyer: „Wir sind bereit, unsere Rolle in einer europäischen Investitionsinitiative wahrzunehmen, die der Wettbewerbsfähigkeit der EU dient und faire Bedingungen in unserem Binnenmarkt sichert. Die EIB kann die finanzielle Säule einer Initiative werden, die uns den Weg ins Netto-Null-Zeitalter ebnet.“

Die EIB unterzeichnete im vergangenen Jahr Finanzierungen in Rekordhöhe für Energieprojekte, die den Übergang der EU zu Netto-Null vorantreiben. Sie ist bereit, „noch mehr“ zu tun, wenn die Mitgliedstaaten geeignete Unterstützung gewähren, so Hoyer. „Das muss natürlich mit unseren Leitungsorganen abgesprochen werden“, ergänzte er.

Die EU „muss auf den jüngsten Kurs der USA reagieren und ihren eigenen Weg zu Netto-Null entschieden weiterverfolgen“, fügte Hoyer mit Blick auf den US-Inflation Reduction Act hinzu. „Wir sollten EU-Mittel, Anreize und günstige Darlehen zu einfachen Finanzinstrumenten zusammenführen, die allen EU-Ländern einen schnelleren Übergang zu Netto-Null ermöglichen, nicht nur denen, die genug Geld für staatliche Beihilfen in der Kasse haben. Uns fehlt es nicht an den finanziellen Mitteln dafür. Wir brauchen nur den politischen Willen und einen Plan, der Investoren Sicherheit gibt und privates Kapital einbindet.“

Die kürzlich von der EIB-Gruppe ins Leben gerufene und vom Europäischen Investitionsfonds verwaltete European Tech Champions Initiative wird eine entscheidende Rolle für die europäische Wettbewerbsfähigkeit spielen, sagte Präsident Hoyer und beschrieb, wie Wachstumskapital europäischen Firmen helfen kann, zu expandieren und auf der globalen Bühne weiterzuspielen.

Präsident Hoyer unterstrich auch die Bedeutung der EIB Global – des neuen Geschäftsbereichs der EIB für Entwicklung – für die Global-Gateway-Initiative der EU: „Die EIB ist über die EIB Global auf gutem Weg, mindestens ein Drittel der 300 Milliarden Euro an Investitionen zu mobilisieren, die Global Gateway bis 2028 erreichen will. Europa muss seine politische und wirtschaftliche Präsenz in der Welt verstärken und seiner Stimme Gehör verschaffen. Die EIB Global spielt dabei eine Schlüsselrolle.“

Bei der Eröffnung des ersten EIB-Forums in Luxemburg sagte Hoyer: „Das neue Umfeld verlangt uns allen viel ab. Wir müssen uns anpassen und manchmal auch das Rad neu erfinden, um vom Fleck zu kommen. Deshalb steht dieses Forum unter dem Motto: ‚Anpassung an eine Welt im Wandel‘.“

