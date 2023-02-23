©Rafael Hoyos/ Unsplash

Klimabank der EU steigert Finanzierungen für grüne Wende im Jahr 2022 auf 1,4 Milliarden Euro

65 Prozent aller Unterzeichnungen in Griechenland entfielen letztes Jahr auf Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

EIB-Gruppe unterzeichnete insgesamt 2,2 Milliarden Euro in dem Land

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, hat 2022 mit einem Rekordvolumen für Klimaprojekte und Unterzeichnungen von insgesamt 2,2 Milliarden Euro erneut beeindruckende Ergebnisse in Griechenland erzielt.

Sowohl der öffentliche als auch der private Sektor baten die EIB um Mittel für langfristige Investitionen in erneuerbare Energien, sauberen Verkehr sowie Projekte für Versorgungssicherheit und Energieeffizienz in einem Jahr, in dem die EIB-Gruppe gemessen am BIP mehr Finanzierungen in Griechenland als in jedem anderen EU-Land unterzeichnete. Insgesamt entfielen 2022 mit 1,4 Milliarden Euro 65 Prozent der Finanzierungen der EIB-Gruppe in Griechenland auf Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Innovative Forschung und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) waren zwei weitere wichtige Förderschwerpunkte der EIB-Gruppe im letzten Jahr.

Christos Staikouras, griechischer Finanzminister und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank: „2022 beliefen sich die Finanzierungen der EIB-Gruppe in Griechenland auf 2,2 Milliarden Euro – im Verhältnis zum BIP war das mehr als in jedem anderen Land. Davon entfielen 1,4 Milliarden Euro und damit ein Rekordanteil auf Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Auch der Beitrag der EIB-Gruppe zu zwei anderen Schwerpunktbereichen kann sich sehen lassen: Forschung und Innovation sowie KMU, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden. Mit der EIB an unserer Seite können wir dynamisch und kontinuierlich wichtige Investitionen und Reformen durchführen, die Griechenland den Weg zu einem neuen, nachhaltigen und sozial gerechten Wirtschaftsmodell ebnen.“

Ioannis Kaltsas, Leiter des Investitionsteams der EIB für Griechenland: „Die EIB-Gruppe hat sich letztes Jahr erneut für Griechenland stark gemacht und herausragende Ergebnisse bei Finanzierungen für transformative Investitionen im ganzen Land erzielt. Davon profitierten sowohl der öffentliche als auch der private Sektor. Für Klimaprojekte stellte sie sage und schreibe 65 Prozent des Gesamtvolumens bereit. Mit Geldern für KMU, den Ausbau der Athener U-Bahn, saubere Energie und Forschungszentren förderte die EIB das Wachstum der griechischen Wirtschaft und den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger.“

Nachhaltiger Verkehr

Die Bank der EU vergab den Rekordbetrag von 580 Millionen Euro für den Ausbau der Athener U-Bahn, ein wichtiges Infrastrukturprojekt, das den Alltag in der griechischen Hauptstadt erleichtert, das Wirtschaftswachstum ankurbelt und gleichzeitig CO2-Emissionen und Umweltverschmutzung reduziert. Die EIB unterzeichnete ferner eine Finanzierungsvereinbarung für die Einrichtung eines umfassenden E-Ladestationen- und Wasserstofftankstellennetzes. Das wegweisende Projekt für nachhaltigen Verkehr in Griechenland wird in den kommenden Monaten anlaufen.

Energiesicherheit, Energieeffizienz und Energiewende

Zu den Vorzeigeprojekten im Energiebereich zählt auch ein 28,5-Millionen-Euro-Darlehen an die PPC Renewables. Das Darlehen kann in den kommenden Monaten bis auf 35 Millionen Euro aufgestockt werden. Die Mittel fließen in den Bau drei neuer Solarparks mit einer Gesamtleistung von 230 Megawatt Peak im westmazedonischen Kozani, einer Zielregion für einen gerechten Übergang. Das EIB-Darlehen wird durch das neue InvestEU-Programm besichert und entspricht dem ehrgeizigen nationalen Energie- und Klimaplan Griechenlands.

Die EIB ergänzt außerdem 108 Millionen aus der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) mit 157 Millionen Euro für den Anschluss der Kykladen an das Stromnetz auf dem Festland. Das Darlehen an den unabhängigen griechischen Stromübertragungsnetzbetreiber ADMIE wurde Ende 2022 vereinbart und Anfang 2023 bekannt gegeben.

Mit der Unterzeichnung von zwei Darlehen über insgesamt 500 Millionen Euro mit der National Bank of Greece und der Piraeus Bank setzte die EIB ihre umfangreiche Unterstützung von Klimaprojekten und grünen Investitionen von KMU und Midcaps in Griechenland fort. Damit hat sie innerhalb der letzten zwei Jahre allein für die Finanzierung grüner Projekte von KMU und Midcaps über griechische Banken 750 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Forschung und Innovation

Forschung und Innovation sind ein weiterer Hauptbestandteil der Aktivitäten der EIB-Gruppe in Griechenland. Die EIB stellt 125 Millionen Euro für wichtige Digitalisierungsprojekte in den Bereichen öffentliche Gesundheit, soziale Sicherheit, Justiz, Verkehr, Kommunikation und Medien bereit. Das erleichtert die Arbeit des öffentlichen Sektors sowie alltägliche Abläufe für die Bürgerinnen und Bürger, schafft ein attraktiveres Umfeld für Unternehmen und wirkt als Katalysator für neue Investitionen im Land.

Ein 25-jähriges Darlehen von 119 Millionen Euro unterstützt die sechs bekanntesten griechischen Forschungszentren bei der Modernisierung und dem Ausbau strategischer Forschungs- und Entwicklungs(FuE)-Infrastruktur. Das dürfte über 700 Vollzeitarbeitsplätze schaffen, darunter 525 Stellen für hoch qualifizierte Fachkräfte im Bereich Forschung.

Im Industrie- und Technologiesektor vergab die EIB unter anderem ein Venture-Debt-Darlehen über 125 Millionen Euro an OneDealer International. Der Softwareanbieter für den Automobilsektor wird damit seine FuE-Aktivitäten in Griechenland verstärken und beschleunigen. Das fördert Kompetenzen und Innovationen in der Softwareforschung und schafft neue Arbeitsplätze im Technologiebereich.

Ein weiteres Highlight war der offizielle Start des InvestEU-Programms mit der InvestEU-Beratungsplattform in Griechenland im November 2022. Das Programm soll die Erholung nach Corona sowie den grünen und digitalen Wandel mit neuen Investitionen und Beratung in Europa unterstützen

Wettbewerbsfähigkeit von KMU

Zu den Schwerpunkten der EIB-Gruppe in Griechenland gehört seit jeher, die Wettbewerbsfähigkeit von KMU zu stärken. So auch 2022 mit Garantievereinbarungen von insgesamt 164 Millionen Euro (zusätzlich zu den 500 Millionen Euro, die die Gruppe für Klimaprojekte von KMU bereitstellte). Diese Summe setzt sich zusammen aus einer gemeinsamen Kreditabsicherung der EIB und des EIF von 149 Millionen Euro für die Alpha Bank und die Piraeus Bank unter dem Europäischen Garantiefonds (EGF) und einer Kreditabsicherung des EIF von 15 Millionen für die Eurobank unter InvestEU. Dadurch dürften bis zu 1,16 Milliarden Euro an neuen Mitteln für griechische KMU und Midcap-Unternehmen mobilisiert und ihnen der Zugang zu Finanzierungen erleichtert werden.

Der EIF baute seine Unterstützung für griechische KMU durch die Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung mit Griechenland weiter aus. Er wird 400 Millionen Euro an ARF-Mitteln für KMU verwalten. Fünf Milliarden Euro unter der ARF sind bereits der EIB anvertraut. Griechenland belegte 2022 mit 1,8 Prozent des Gesamtfinanzierungsvolumens des EIF den 14. Platz in der EU.

EIB-Beratungsleistungen

Neben der finanziellen Hilfe begleiten die Beratungsdienste der EIB den öffentlichen und den privaten Sektor mit technischer Hilfe bei mehreren Initiativen und Infrastrukturprojekten in den Bereichen Verkehr und Mobilität, Umwelt und Klima, digitale Innovation und Stadtentwicklung sowie bei Initiativen für den Kompetenzaufbau von KMU. 2022 halfen die Beratungsdienste dem öffentlichen Sektor, bei der Planung nationaler Investitionen die Klimaanpassung in den Vordergrund zu stellen, und regionale Anpassungsprojekte sowie Projekte in den Bereichen Abwassermanagement, Straßen-, Schienen- und Stadtverkehr und Projekte für den Fonds für einen gerechten Übergang zu ermitteln. Außerdem erhielten Gebietskörperschaften Hilfe bei der Umsetzung von Energieeffizienzprogrammen.

Hintergrundinformationen

Ergebnisse der EIB-Gruppe 2022

Im vergangenen Jahr unterzeichnete die EIB-Gruppe insgesamt Finanzierungen von 72,5 Milliarden Euro. Sie dürften Investitionen von rund 260 Milliarden Euro mobilisieren und bis 2026 etwa 950 000 neue Jobs schaffen. Knapp die Hälfte der Darlehen innerhalb der EU (46 Prozent) floss in Kohäsionsregionen und damit in ein gerechtes Wachstum und die Konvergenz der Lebensstandards.

Unmittelbar nach Ausbruch des Ukrainekriegs schnürte die EIB ein Soforthilfe-Paket für das Land. Für die notdürftige Instandsetzung der von russischen Bomben zerstörten Infrastruktur stellte sie im vergangenen Jahr 1,7 Milliarden Euro bereit. Die Bank bleibt entschlossen, ihre Aktivitäten in der Ukraine noch zu verstärken – in Einklang mit dem Mandat der Führungsspitzen Europas und in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und internationalen Partnern.

Bei grünen Finanzierungen registrierte die EIB mit 36,5 Milliarden Euro (58 Prozent aller Finanzierungen) erneut ein deutliches Plus. Die Zusage, mindestens die Hälfte ihrer Mittel dem Klimaschutz und der ökologischen Nachhaltigkeit zu widmen, hat die Bank also deutlich vor 2025 erfüllt. Außerdem will die EIB-Gruppe in diesem Jahrzehnt eine Billion Euro für grüne Investitionen mobilisieren. Nachdem sie in den letzten zwei Jahren dafür bereits Investitionen von 222 Milliarden Euro angestoßen hat, ist sie auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen.

Die EIB-Gruppe hat 2022 neue Finanzierungen in Rekordhöhe für erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Speicherung und Netze besiegelt. In Zeiten extremer Unsicherheit machte sich die Bank der EU für den Zugang zu bezahlbarer Energie stark. Mit 17,06 Milliarden Euro stellte sie mehr Geld als je zuvor für nachhaltige Energieprojekte in der EU bereit und schnürte eigens ein Finanzierungspaket für das REPowerEU-Ziel, die Abhängigkeit Europas von fossilen Brennstoffen aus Russland zu beenden.