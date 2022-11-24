Erstes EIB-Darlehen an das Unternehmen fließt in einer wichtigen Entwicklungsphase in Ausbau des FuE-Zentrums in Athen

EIB unterstützt Investitionsprogramm mit Darlehen von 14,3 Millionen Euro über fünf Jahre

EIB-Mittel dürften über 100 Vollzeitjobs schaffen, vor allem in der Softwareentwicklung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Venture-Debt-Darlehen über 14,3 Millionen Euro mit dem griechischen Softwareanbieter OneDealer International mit Sitz in Athen unterzeichnet. Besichert wird die Finanzierung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa.

OneDealer International entwickelt hochmoderne Komplettlösungen für den Automobilsektor, mit denen Importeure, Händler, OEM und Werkstätten ihr Geschäft effizienter aufziehen können. Mithilfe des fünfjährigen Darlehens kann das Unternehmen seine Forschung und Entwicklung in Griechenland beschleunigen, seine Technologie weiterentwickeln und organisch und geografisch wachsen.

Das erste EIB-Darlehen an OneDealer stärkt besonders dessen Softwareentwicklungskapazitäten in Griechenland. Das Unternehmen kann so seine Customer-Relationship-Management-Lösungen für innovative Vertriebs- und After-Sales-Prozesse verbessern und seine Kunden wettbewerbsfähiger machen.

Die Zusammenarbeit zwischen der EIB und OneDealer International, ein Unternehmen der Real Consulting-Gruppe, wurde am 24. November 2022 in Athen anlässlich der Vertragsunterzeichnung durch EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen und OneDealer-CEO Robert Battenstein bekannt gegeben.

Battenstein: „OneDealer freut sich sehr, nun Teil der Venture-Debt-Familie der Europäischen Investitionsbank zu sein. Mit dem Darlehen können wir mehr Arbeitsplätze im IKT-Bereich schaffen, einem der wichtigsten und wachstumsstärksten Sektoren der griechischen Wirtschaft. Gemeinsam fördern wir Kompetenzen und Innovationen in der Softwareforschung und -entwicklung, die den europäischen IKT-Sektor stärken und nachhaltig machen. Wir sind sehr dankbar für all die harte Arbeit, die zu der heutigen Vereinbarung geführt hat.“

Kettel Thomsen: „Die Europäische Investitionsbank freut sich, 14,3 Millionen Euro an einen neuen griechischen Partner auszureichen, ein innovatives KMU, das sich an die Spitze seiner Branche setzen will. Der EIB-Kredit dürfte es OneDrive ermöglichen, seinen ehrgeizigen Investitionsplan umzusetzen und nach den schwierigen Pandemiezeiten sein Wachstum und seine Marktdurchdringung zu steigern. Gleichzeitig entstehen neue Arbeitsplätze in Griechenland, die zum Wirtschaftswachstum und zur Wettbewerbsfähigkeit des Landes beitragen.“

OneDealer hat seinen Sitz in Deutschland und Niederlassungen in Griechenland und Österreich. Das 2015 gegründete Unternehmen will Automobilhändlern helfen, im heutigen digitalen Markt zu florieren. Mit seiner disruptiven Software bietet das Unternehmen eine Komplettlösung, mit der Händler aller Größen ihr gesamtes Geschäft effizienter verwalten können.

Neben seinem Hauptsitz in Koblenz ist OneDealer in Griechenland stark präsent. In seinem FuE-Zentrum in Athen beschäftigt es Software-Entwicklerinnen und -Entwickler. Mithilfe der neuen Mittel will OneDealer in seiner FuE-Tochter bis zu 70 neue Stellen schaffen.

Die EIB-Finanzierung, die durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), den Vorgänger von InvestEU, besichert wird, ermöglicht es OneDealer International, seine FuE-Ausgaben zu einem Zeitpunkt zu verstärken, da die Verkaufszahlen nach der schwierigen Coronazeit deutlich zulegen.

In den vergangenen zehn Jahren hat die EIB acht Milliarden Euro für Investitionen des privaten Sektors in Griechenland bereitgestellt.

OneDealer International

OneDealer ist ein innovatives Cloud-Software-Unternehmen, das sich die Digitalisierung des Automobilhandels zum Ziel gesetzt hat. Das Unternehmen bietet OEM, Importeuren und Händlergruppen eine Plattform, um ihre Kunden-, Verkaufs- und After-Sales-Prozesse durch digitale Transformation zu automatisieren und zu optimieren.