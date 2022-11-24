EIB-Gruppe und Europäische Kommission geben heute in Athen den offiziellen Startschuss für InvestEU, das Investitionen von mehr als 372 Milliarden Euro in der EU mobilisieren soll

InvestEU-Finanzierungen konzentrieren sich auf vier Kernbereiche: nachhaltige Infrastruktur, Forschung, Innovation und Digitalisierung, kleine und mittlere Unternehmen sowie soziale Investitionen und Kompetenzen

Mindestens 30 Prozent der Mittel sind dem Klimaschutz vorbehalten

Europäische Kommission und EIB haben eine Vereinbarung über die InvestEU-Beratungsplattform unterzeichnet, um die Erholung nach Corona sowie den grünen und digitalen Wandel mit neuen Investitionen und Beratung in Europa zu unterstützen

Zum Start des InvestEU-Programms in Griechenland hat die EIB-Gruppe, zu der die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehören, heute mit der Europäischen Kommission zu einer Veranstaltung in Athen eingeladen. Das mit einer EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro ausgestattete Programm soll quer durch Europa Investitionen von mehr als 372 Milliarden Euro anstoßen sowie zum europäischen Grünen Deal, zum digitalen Wandel und weiteren EU-Prioritäten beitragen.

Die Veranstaltung im Armed Forces Officers Club begann mit Grußworten von Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas, Griechenlands Finanzminister und EIB-Gouverneur Christos Staikouras und EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen. Vor Ort waren auch der für Forschung und Technologie zuständige stellvertretende Minister für Entwicklung und Investitionen Christos Dimas, der Minister für Entwicklung und Investitionen Adonis Georgiadis und der stellvertretende Minister für Entwicklung und Investitionen Ioannis Tsakiris. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Kunden, Stakeholdern und Medien waren der Einladung ebenfalls gefolgt.

Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas: „InvestEU ist ein neues, innovatives EU-Haushaltsinstrument, mit dem schätzungsweise 370 Milliarden Euro für Investitionen aktiviert werden, damit Europa die größten Klippen überwinden kann. Wenn es darum geht, die ökologische Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit zu fördern, Forschung, Innovation und Digitalisierung voranzutreiben, kleinen und mittleren Unternehmen unter die Arme zu greifen oder soziale Infrastruktur und Kompetenzen zu stärken, steht InvestEU für maßgeschneiderte Lösungen. Es richtet sich ebenso an große etablierte Unternehmen wie an innovative neue Akteure. Ich bin überzeugt, dass sich InvestEU in den nächsten Jahren dank der Unterstützung und Erfahrung der EIB als effizienter Katalysator für umfangreiche, wirkungsvolle Investitionen in Griechenland bewähren wird.“

Finanzminister und EIB-Gouverneur Christos Staikouras: „Die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission setzen ein starkes Signal, wenn sie heute InvestEU in Athen vorstellen – für Investitionen in der Europäischen Union und natürlich auch in Griechenland. Im Fokus stehen vier kritische Bereiche, die Kern unserer Agenda sind: nachhaltige Infrastruktur, Forschung, Innovation, Digitalisierung, kleine und mittlere Unternehmen und soziale Investitionen und Kompetenzen. Mit einer EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro und dem Ziel, quer durch Europa Investitionen von 372 Milliarden Euro zu mobilisieren – das entspricht der Hälfte der gesamten Mittel der Aufbau- und Resilienzfazilität –, wird InvestEU ein nachhaltiges, gerechtes Wachstum vorantreiben und mehr Beschäftigung und wirkungsvolle Investitionen ermöglichen, und das in einer von multiplen exogenen Krisen geprägten Zeit. Dank des Investitionsteams für Griechenland haben wir bereits in den vergangenen Jahren besonders stark von den Aktivitäten der EIB profitiert. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir auch bei InvestEU vorne dabei sein werden.“

EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen: „InvestEU, das neue EU-Programm für Investitionen in der Europäischen Union, ist ein wichtiges Instrument, um risikoreiche Projekte zu finanzieren, die die europäische Wirtschaft grüner und digitaler machen. Auf der heutigen Veranstaltung stellen wir unseren Kunden und Partnern in Griechenland die Finanzierungs- und Beratungsprodukte der EIB-Gruppe, aber auch die damit verbundenen Chancen für die einheimische Wirtschaft vor. Nach Corona und angesichts des Kriegs in der Ukraine sollen die strategischen Prioritäten von InvestEU – Kreislaufwirtschaft in Ländern wie Griechenland, Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen in Schlüsselsektoren wie Nachhaltigkeit, Innovation und Kultur – Europas Wirtschaft wieder auf Touren bringen.“

Die EIB-Gruppe in Griechenland

Im vergangenen Jahr förderte die EIB-Gruppe Griechenland wie nie zuvor. Die EIB und der EIF stellten fast fünf Milliarden Euro bereit, um griechischen Unternehmen aus dem Coronatal zu helfen, um die Energiewende zu beschleunigen und um Investitionen in KMU, sichere Straßen, bessere Schulen, Digitalisierung und Hochwasserschutz zu unterstützen.

InvestEU

Die EIB-Gruppe setzt 75 Prozent der EU-Haushaltsgarantie (19,65 Milliarden Euro) und einen ebenso großen Anteil des Beratungsbudgets unter der InvestEU-Beratungsplattform um. Neben EIB und EIF als wichtigsten Durchführungspartnern können nationale Förderbanken und in Europa tätige internationale Finanzinstitutionen einen Teil der Garantie (insgesamt 25 Prozent) nutzen, um Investitionsprogramme und Projekte zu unterstützen. Die ersten InvestEU-Projekte in Griechenland dürften 2023 anlaufen.

Erfolgreicher Europäischer Fonds für strategische Investitionen als Vorbild

Über die EU-Haushaltsgarantie werden Investitionen in vier Bereichen finanziert, um die EU-Ziele Nachhaltigkeit, wissenschaftliche Exzellenz und soziale Teilhabe zu unterstützen: nachhaltige Infrastruktur, Forschung, Innovation und Digitalisierung, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und kleine Midcap-Unternehmen sowie soziale Investitionen und Kompetenzen. Mindestens 30 Prozent aller Investitionen erfolgen in Bereichen, die den ökologischen Wandel in Europa direkt unterstützen.

Das InvestEU-Programm knüpft an die Erfolgsmodelle Investitionsoffensive für Europa und Europäischer Fonds für strategische Investitionen (EFSI) an. Unter seinem Dach werden 13 EU-Finanzierungsinstrumente des letzten mehrjährigen Finanzrahmens in einem Instrument integriert. Gleichzeitig deckt es ein breiteres Spektrum ab als der EFSI. Die Wirkung der EFSI-geförderten Investitionen war beträchtlich. Der EFSI hat sein Ziel übertroffen und inzwischen Investitionen von 546,5 Milliarden Euro mobilisiert, die mehr als 1,4 Millionen KMU zugutekommen. Wir konnten durch den EFSI viele Projekte auf den Weg bringen, die sonst niemand angepackt hätte.

Hintergrundinformationen

Das InvestEU-Programm ist ein Eckpfeiler des bisher größten Konjunkturpakets der Europäischen Union, um Unternehmen aus der Covid-19-Krise zu helfen und eine grüne, digitale und faire Wirtschaft voranzutreiben. Auch bei der Bewältigung neuer Herausforderungen, die sich aus großen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den welt- und sicherheitspolitischen Aussichten ergeben, unterstützt das Programm die europäische Wirtschaft.

InvestEU stellt eine EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro für Finanzierungen und Investitionen. Dadurch soll zusätzliches privates Kapital von mehr als 372 Milliarden Euro für öffentliche und private Investitionen mobilisiert werden, die den vorrangigen Zielen der EU entsprechen.

Der EIF

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Das Angebot des EIF umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte, die genau auf dieses Marktsegment zugeschnitten sind. Er trägt zu den EU-Zielen für Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung bei.