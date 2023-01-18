Bank der EU vergibt 28,5 Millionen Euro an PPC-Gruppe für grünen Strom, maximal 35 Millionen Euro in den kommenden Monaten

Neues Darlehen finanziert Bau von drei Solarparks

Absicherung durch EU-Haushaltsgarantie im Rahmen von InvestEU

Die neuen Solarparks mit einer Gesamtleistung von 230 Megawatt Peak im westmazedonischen Kozani werden von der EIB unter InvestEU gefördert und sind Teil des ehrgeizigen nationalen Energie- und Klimaplans Griechenlands. Zusammen mit anderen Investitionen ermöglichen sie eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energiequellen, eine größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen im Stromsektor und langfristig eine höhere Versorgungssicherheit.

Das Vorhaben ist eines der größten Solarenergieprojekte Griechenlands und Teil des strategischen Transformationsplans der PPC-Gruppe, der einen besonderen Fokus auf erneuerbare Energien legt.

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Die grüne Wende kann nur gelingen, wenn wir intensiv und nachhaltig investieren. Das Darlehen für den Bau neuer Solarparks in Griechenland ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie das Programm InvestEU europaweit Mittel für grünen Strom mobilisiert. InvestEU bietet die zur Umsetzung wichtiger Energieprojekte benötigten Finanzierungen.“

Christian Kettel Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Griechenland: „Wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt die Menschen in Griechenland mit erneuerbarem und sauberem Strom versorgt. Es erhöht auch die Sicherheit und Nachhaltigkeit der Energieversorgung und wird dem Land helfen, seine ehrgeizigen Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen. Die EIB wird die Entwicklung im griechischen Stromsektor weiterverfolgen und ist bereit, solide Projekte zu finanzieren, die mit ihrem Klimabank-Fahrplan in Einklang stehen. Darin hat sich die EIB verpflichtet, den Anteil ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit auf über 50 Prozent zu erhöhen.“

Konstantinos Mavros, CEO von PPC Renewables: „Wir sind uns der Bedeutung unserer Arbeit in Griechenland voll bewusst und freuen uns über das Vertrauen, das die Europäische Investitionsbank, die Eurobank und die National Bank of Greece in uns setzen. Es ist für uns ein großer Ansporn. Die PPC Renewables setzt die Geschäftsstrategie der PPC-Gruppe treu um, die das Fundament für den Unternehmenserfolg bildet und zugleich auch zur Veränderung der Energielandschaft des Landes beiträgt. Unsere bisherigen Fortschritte stimmen uns optimistisch, dass wir mit dieser Finanzierung nicht nur die wichtigen nationalen Ziele erreichen, sondern auch eine spürbare und messbare Wirkung für die Wirtschaft erzielen.“

Enge Zusammenarbeit mit nationalen Finanzinstituten

Das Darlehen der EIB ist Teil eines Projektfinanzierungspakets im Umfang von 102,4 Millionen Euro: 95,1 Millionen Euro werden über eine langfristige Finanzierung bereitgestellt, und ein mittelfristiges Darlehen von 7,3 Millionen Euro finanziert die für die Bauleistungen anfallende Mehrwertsteuer. Die EIB, die Eurobank SA und die National Bank of Greece SA haben zu gleichen Teilen 70 Prozent der langfristigen und 100 Prozent der mittelfristigen Mittel zugesagt.

59 Jahre Partnerschaft mit der PPC in Griechenland

Die EIB finanziert die langfristigen Investitionen der PPC-Gruppe bereits seit 1964. In den letzten zehn Jahren hat die Bank über die PPC und andere öffentliche und private griechische Energiepartner in dem Land über 4,3 Milliarden Euro für Energieinvestitionen bereitgestellt, unter anderem für eine bessere Stromanbindung griechischer Inseln, die Nutzung erneuerbarer Energien und zur Beschleunigung von Investitionen in die Energieeffizienz.

Hintergrundinformationen

InvestEU

Das Programm InvestEU für mehr Investitionen in der EU mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Dadurch ermöglicht es zusätzliche Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen, etwa dem europäischen Grünen Deal, dem digitalen Wandel und der Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen. InvestEU vereint alle EU-Instrumente unter einem Dach und macht so die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Public Power Corporation

Die PPC ist das führende Stromunternehmen Griechenlands. Seine Tätigkeit umfasst die Stromerzeugung, die Stromverteilung und die Stromversorgung der Endverbraucher. Die Aktien des Unternehmens werden im Hauptsegment der Athener Börse gehandelt.