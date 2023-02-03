45 Millionen Euro für zwei Bildungsprojekte und 31 Millionen Euro für nachhaltigen Flussverkehr

Investitionen steigern Wettbewerbsfähigkeit, Konnektivität und Produktivität der serbischen Wirtschaft und schaffen neue Beschäftigungsmöglichkeiten

EIB Global hat seit 2005 bereits 4,5 Milliarden Euro für den Verkehr und 375 Millionen Euro für FuE-Projekte und Bildung im westlichen Balkan bereitgestellt

Die EIB Global, der auf Projekte außerhalb der Europäischen Union spezialisierte Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB), stellt 76 Millionen Euro für die weitere Modernisierung der Bildungsinfrastruktur und einen nachhaltigen Verkehr in Serbien bereit. Dazu gehört ein Darlehen von 40 Millionen Euro für den Bau, die Sanierung und die Ausstattung von Bildungseinrichtungen im ganzen Land. Die meisten Investitionen betreffen regionale Ausbildungszentren, die eine allgemeine und berufliche Bildung der Sekundarstufe II anbieten. Durch die bessere Infrastruktur wird ein modernes Lernumfeld geschaffen und die Qualität der Bildung verbessert. Dies erhöht wiederum die Produktivität und die Beschäftigungsfähigkeit im Land.

Im Bildungssektor unterzeichneten die EIB und die Republik Serbien zusätzlich zu dem im Jahr 2020 unterzeichneten Darlehen von 65 Millionen Euro ein weiteres Darlehen: Mit fünf Millionen Euro für das Projekt „Connected Schools“ sollen mehr als 1 500 serbische Schulen digitalisiert und neu ausgestattet werden.

Darüber hinaus stellt die Bank nach einem Darlehen von 100 Millionen Euro im Jahr 2018 weitere 31 Millionen Euro für die Schifffahrt auf der Save und der Donau bereit, um den Flussverkehr in Serbien und der Region sicherer und effizienter zu machen.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Serbien: „Diese neuen Investitionen im Rahmen von Team Europa werden Serbien dabei helfen, seine Standards in den Bereichen Bildung und Schifffahrt zu verbessern. Dies ist eine Voraussetzung für ein nachhaltiges und gerechtes Wirtschaftswachstum, eine bessere Konnektivität, den sozialen Zusammenhalt und die Entwicklung des Humankapitals. Die Projekte im Bildungssektor sollen einen digitalen und gerechten Zugang zu hochwertiger Bildung für alle gewährleisten und lebenslanges Lernen in Einklang mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes fördern. Ziel ist letztlich mehr Produktivität und mehr ziviles Engagement. Durch die zusätzlichen Infrastrukturmittel für die Binnenschifffahrt wird die Schiffbarkeit, Effizienz und Kapazität des Flussverkehrs auf dem Rhein-Donau-Korridor verbessert, der eine zentrale Binnenroute für die Region und Europa ist.“

Siniša Mali, stellvertretender Ministerpräsident und Finanzminister der Republik Serbien: „Die EIB ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner Serbiens. Wir werden die Tranche von 76 Millionen Euro für Investitionen in die Modernisierung von Bildungseinrichtungen und für den weiteren Wiederaufbau und die Entwicklung der Infrastruktur verwenden. Dies ist eine Priorität der Regierung. Wir wollen die Produktivität unseres Landes weiter steigern und Entwicklung und Reformen auch in diesen Krisenzeiten vorantreiben. Mit einem neuen großen Investitionszyklus werden wir Ergebnisse erzielen, die Partner wie die EIB stets anerkennen und unterstützen. Wir werden diese Art von Projekten weiterverfolgen und sind der EIB dankbar, dass sie uns dabei unterstützt.“

Anlässlich der kürzlich unterzeichneten Finanzierungsvereinbarungen, und um über die künftige Unterstützung des Landes bei seinem Investitionsbedarf auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft zu sprechen, reiste eine Delegation der EIB Global zu einer Reihe von Treffen mit den Ministerien des Landes nach Belgrad. Ziel war es, die Möglichkeiten zur weiteren Unterstützung des Landes zu erörtern, und zwar in den Bereichen nachhaltige Verkehrs- und Energieinfrastruktur, Gesundheit, Forschung und Entwicklung (FuE), Wasser und Abwasser.

Die EIB investiert weltweit in Bildung, Forschung und Innovation, um die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Bildungssysteme zu verbessern. Insgesamt 51 Milliarden Euro hat sie für diesen Sektor vergeben. Darüber hinaus hat die Bank mit bisher 360 Milliarden Euro zahlreiche Verkehrsnetze auf der ganzen Welt unterstützt, um die Mobilität fit für eine kohlenstoffarme Zukunft zu machen. Seit 2005 hat die EIB Global 375 Millionen Euro für Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie für den Bildungssektor in den westlichen Balkanstaaten vergeben. Damit fördert sie den Aufbau, die Sanierung und die Digitalisierung von Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen. Im selben Zeitraum hat die Bank zudem 4,5 Milliarden Euro in den Verkehr der Region investiert.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB in Serbien

Die EIB ist seit 1977 in Serbien tätig und vergibt landesweit Finanzierungen für wichtige Infrastrukturprojekte sowie für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die Industrie, den Dienstleistungssektor und Gebietskörperschaften. Seit Beginn ihrer Tätigkeit im Land hat sie Investitionen von über 7,2 Milliarden Euro zur Förderung von KMU und zur Ertüchtigung der Verkehrs-, Bildungs-, Gesundheits- und Versorgungsinfrastruktur ermöglicht. Weitere Informationen über die Projekte der EIB in Serbien

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region Projekte im Volumen von 10,3 Milliarden Euro finanziert.

Weitere Informationen zur Arbeit der EIB im Westbalkan