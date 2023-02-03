Quelle: EIB-Investitionsumfrage 2022. Frage: „Erwarten Sie, dass sich die einzelnen Faktoren über die nächsten zwölf Monate verbessern, konstant bleiben oder verschlechtern werden?“ * Der Nettosaldo bezeichnet den Anteil der Unternehmen, die eine Verbesserung erwarten, abzüglich des Anteils derer, die mit einer Verschlechterung rechnen.

Klima und Energie: Kroatische Unternehmen auf Wendekurs

Fast sechs von zehn Unternehmen gaben an, dass Wetterereignisse ihr Geschäft beeinträchtigt haben. Jeder dritte kroatische Betrieb hat bereits Maßnahmen entwickelt oder investiert, um sich besser gegen physische Klimarisiken zu wappnen.

Die Energiekrise hat die Sorge über steigende Energiepreise verstärkt. Neun von zehn Unternehmen sehen die Energiekosten als langfristiges Investitionshindernis. Rund 36 Prozent der Unternehmen in Kroatien haben letztes Jahr in Energieeffizienz investiert. Das entspricht in etwa dem EU-Durchschnitt von 40 Prozent. Große Unternehmen und jene, die die Folgen des Klimawandels und der Energiekosten bereits spüren, investieren mehr in Energieeffizienz.

Der Zugang zu Kapital gibt weiter Anlass zur Sorge. 10 Prozent der Unternehmen in Kroatien haben Finanzierungsschwierigkeiten. Das sind mehr als im EU-Durchschnitt (6 Prozent), wie schon in den Jahren zuvor. Die Kategorie der Unternehmen mit Finanzierungsschwierigkeiten umfasst alle Befragten, die mit dem erhaltenen Finanzierungsbetrag unzufrieden waren, deren Finanzierungsantrag nicht genehmigt wurde oder die keine externe Finanzierung beantragten, weil sie die Kosten als zu hoch einschätzten oder mit einer Absage rechneten.

EIB-Vizepräsidentin Czerwińska: „Kroatien hat sich schnell und effektiv von der Pandemie erholt. Ich gratuliere der kroatischen Regierung zu ihrem Krisenmanagement! Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine stehen wir nun vor neuen Herausforderungen, die das nachhaltige wirtschaftliche und soziale Wachstum in Kroatien und der Europäischen Union gefährden. Wie unsere halbjährliche Investitionsumfrage zeigt, verstärkt die Energiekrise die Sorgen kroatischer Unternehmen über steigende Energiepreise. Die EIB-Gruppe steht wie in vergangenen Krisen bereit und wird Unternehmen in Kroatien helfen, auch diese Schwierigkeiten durchzustehen. Bis 2027 wollen wir bis zu 115 Milliarden Euro an neuen Investitionen mobilisieren, die in Einklang mit dem REPowerEU-Plan die saubere Energieversorgung diversifizieren, die Energiewende beschleunigen und die Energieeffizienz in der EU verbessern. Die EIB-Gruppe will dafür sorgen, dass Kroatien von dieser Investitionsoffensive möglichst umfassend profitieren kann.“

Debora Revoltella, Direktorin der Abteilung Volkswirtschaftliche Analysen: „Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage kommt es darauf an, die Investitionstätigkeit aufrechtzuerhalten und Synergien zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu nutzen. Nur so können wir die Erholung vorantreiben und die Wirtschaft resilienter machen. Kroatien muss dafür alle Mittel abrufen, die dem Land zur Verfügung stehen, etwa die EU-Mittel der Aufbau- und Resilienzfazilität sowie Gelder unter InvestEU und aus den operationellen Programmen für 2021–2027. Die Kombination von EU-Zuschüssen mit eigenen Mitteln und mit Darlehen, Eigenkapitalfinanzierungen oder anderen Finanzierungsinstrumenten ist entscheidend, damit in Kroatien und in der gesamten Europäischen Union der Übergang zu einer digitaleren und grüneren Wirtschaft gelingt. Außerdem müssen die Länder Unsicherheiten und Bürokratie abbauen, damit die Unternehmen mehr in Innovation und Qualifikation investieren.“

Langfristige Investitionshemmnisse bei kroatischen Unternehmen (in Prozent der Firmen)