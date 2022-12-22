© Unsplash

Stadt investiert in Bau und Sanierung von Kindergärten, Schulen und Sportstätten

Modernisierung und Anpassung von Schulinfrastruktur soll Bildungsqualität verbessern und Ansprüchen der wachsenden und vielfältigeren Schülerschaft gerecht werden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen über 190 Millionen Euro an die finnische Stadt Turku für den Bau neuer Schulen und die Sanierung bestehender Einrichtungen in verschiedenen Teilen der Stadt.

Turku kann mit dem Darlehen das Lehr- und Lernumfeld in puncto pädagogische Erfordernisse, Energieeffizienz, Qualität, Gesundheit und Sicherheit modernisieren und das Angebot an frühkindlicher Erziehung und Bildung sowie Grundbildung ausbauen.

Das Projekt ist eines der ehrgeizigsten Vorhaben zur Schulumgestaltung in Europa. Durch die Modernisierung und Anpassung der Schulinfrastruktur sollen die sozialen Kompetenzen der Kinder gestärkt werden, wie Arbeit im Team, Projektmanagement und Zusammenarbeit.

Minna Arve, Bürgermeisterin von Turku: „Turku ist eines der größten Wachstumszentren Finnlands, und wir reagieren darauf mit umfangreichen Investitionen. Der Schwerpunkt der EIB-Finanzierung liegt auf der Modernisierung von Schulen, Tages- und Sportstätten und dem Bau neuer Einrichtungen. So bleibt Turku für die Menschen in der Stadt attraktiv und zieht gleichzeitig Zuzügler an.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros, der die Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Finnland hat: „Wir arbeiten schon seit Langem eng mit der Stadt Turku zusammen und freuen uns, eine moderne Schulinfrastruktur und eine bessere Bildung zu fördern. Finnland setzt eines der ehrgeizigsten Schulprojekte in Europa um. Damit will das Land sein ohnehin schon hoch angesehenes Bildungssystem weiter verbessern.”

Hintergrundinformationen

Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für diese Zwecke bereitstellen. Gemäß dem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Turku ist eine schnell wachsende Stadt im Südwesten Finnlands mit fast 200 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Zugleich ist sie ein Paradebeispiel für ein erfolgreiches urbanes Zentrum in Skandinavien: Sie kombiniert Naturverbundenheit mit Großstadt-Flair und stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Trotz seiner mittleren Größe hat Turku hohe Ansprüche an Nachhaltigkeit, Wohlbefinden und die Entwicklung des Gemeinwesens. Beim Umgang mit Problemen wie städtische Segregation und Verfall innerstädtischer Gebiete sowie zur Förderung von Gesundheit und Innovation setzt die Stadt auf Kultur und Kunst.