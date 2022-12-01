©Pacale Clophas / VieCuri

Das Allgemeinkrankenhaus VieCuri erhält ein Darlehen über 160 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB), der Rabobank und dem niederländischen Garantiefonds für den Gesundheitssektor (WfZ) für seinen umfangreichen Investitionsplan. Die Mittel decken die Sanierung und den Ausbau der Gebäude für Operationssäle und medizinische Bildgebung in Venlo, den Bau eines neuen Gebäudes in Venray und Investitionen in Nachhaltigkeit sowie wichtige IKT-Innovationen wie die elektronische Patientenakte.

IJsbrand Schouten, Vorstandsvorsitzender von VieCuri: „Als Spitzenklinik versucht VieCuri stets, die Qualität seiner Gesundheitsversorgung zu verbessern. Dies geschieht nicht nur durch Bildung, Forschung und Innovation, sondern auch durch die Verbesserung der Einrichtungen. VieCuri baut seine spezialisierte Krankenversorgung aus und bereitet seine Räumlichkeiten durch Sanierungs-, Um- und Neubauarbeiten auf künftige Erfordernisse vor. Wir machen auch VieCuri selbst bereit für die Zukunft, indem wir einen gesunden Lebensstil in einem nachhaltigen Versorgungsumfeld fördern.“

Gut für Mitarbeitende, Kranke und die Umwelt

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „In den letzten Jahren hat sich der niederländische Gesundheitssektor stark verändert“. Auch aufgrund der alternden Bevölkerung entstand so die Notwendigkeit, in moderne und effizientere Krankenhäuser zu investieren. Die EIB stellt einem Top-Krankenhaus dafür gern Mittel bereit. Die Modernisierung der VieCuri-Kliniken in Venlo und Venray ist gut für die Kranken, die Mitarbeitenden und die Umwelt. Letzteres hat für uns als Klimabank der EU einen hohen Stellenwert.“

Durch den Bau neuer energieeffizienter Gebäude und weitere Investitionen in mehr Nachhaltigkeit kann VieCuri bei den Energiekosten erheblich einsparen und die CO 2 -Emissionen senken. Das entspricht seinem Ziel, die CO 2 -Emissionen bis 2030 gegenüber 2013 nahezu zu halbieren.

Michel van Schaik, Leiter der Abteilung Gesundheitsversorgung bei der Rabobank: „Als Hausbank von VieCuri unterhält die Rabobank seit vielen Jahren eine offene und konstruktive Beziehung zum Krankenhaus. Wir freuen uns, mit dem Darlehen unsere Partnerschaft mit VieCuri auszubauen, das in puncto Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit führend auf dem nordlimburgischen Gesundheitsmarkt ist. So helfen wir dem Krankenhaus, seine Ziele zu erreichen.“