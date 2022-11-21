Das Darlehen ermöglicht energieeffiziente und sichere öffentliche Gebäude, die Sanierung von Grünflächen, neue Radwege und den Ausbau digitaler Infrastruktur

Die Ersparnisse aus den im internationalen Marktvergleich günstigen Zinskonditionen summieren sich für Florenz über die 25-jährige Laufzeit

Attraktive EIB-Finanzierungen für Florenz übersteigen mit dem Darlehen die 1-Milliarde-Euro-Marke; die Stadt belegt den Spitzenplatz unter Italiens Kommunen

Mit über 12 Milliarden Euro in den vergangenen fünf Jahren gehört Italien zu den Hauptempfängern von EIB-Finanzierungen für städtische Gebiete

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt für das Investitionsprogramm 2022–2027 von Florenz ein Rahmendarlehen über 200 Millionen Euro. Damit sollen die Stadterneuerung vorangebracht, öffentliche Gebäude energetisch saniert und die nachhaltige Mobilität weiterentwickelt werden. Seit 1998 hat die Bank der EU Florenz für neun Projekte 1,06 Milliarden Euro bereitgestellt.

Dank der heutigen Unterzeichnung, der die Genehmigung des Stadtrats und des Verwaltungsrats der EIB vorausgingen, kann Florenz eine ganze Reihe großer Investitionen für die Stadtentwicklung finanzieren: vom Smart-City-Plan bis hin zu Klimastrategien, die die Stadt besser gegen Erdbeben, Überschwemmungen und andere Klimaereignisse wappnen.

Konkret hilft die Finanzierung der EIB, die Energieeffizienz von Schulen, Sporteinrichtungen und anderen öffentlichen Gebäuden zu verbessern, Grünanlagen, öffentliche Plätze und Straßen zu sanieren und durch den Kauf von E-Bussen sowie den Bau von Radwegen und Stellplätzen nachhaltige Mobilität zu fördern. Auch das Glasfasernetz und weitere digitale Infrastruktur der Stadt profitieren von dem Darlehen.

Florenz kann mit der neuen Vereinbarung wichtige Investitionen in die regionale Entwicklung umsetzen und belegt unter den italienischen Kommunen den Spitzenplatz, wenn es um den Gesamtbetrag zinsgünstiger EIB-Darlehen geht. Die Ersparnisse aufgrund der im internationalen Marktvergleich unübertroffenen Zinskonditionen der EIB sind für Florenz erheblich. Über die 25-jährige Laufzeit geht die Stadt von mehr als zehn Millionen Euro aus.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Große Kommunen wie Florenz spielen in Italien eine Schlüsselrolle für die Klimawende. Projekte, die die Stadtsanierung voranbringen, nachhaltige Mobilität fördern und die Energieeffizienz öffentlicher Gebäude verbessern, sind für die EIB prioritär, um Italien nachhaltiger zu machen und gegen künftige Klimaereignisse zu wappnen. Mit über zwölf Milliarden Euro in den vergangenen fünf Jahren gehört Italien zu den Hauptempfängern von EIB-Finanzierungen für städtische Gebiete. Der Gesamtdarlehensbetrag der EIB für Florenz klettert mit dieser Unterzeichnung auf über eine Milliarde Euro – mehr als für alle anderen Städte und Gemeinden in Italien.“

Dario Nardella, Bürgermeister von Florenz: „Bei fast allen EU-finanzierten Projekten geht es im Kern um die Umwelt. Für uns als Stadt ist das wichtig, weil die Umweltverschmutzung und der Klimawandel unsere Bürgerinnen und Bürger zunehmend beeinträchtigen. Heute haben wir eine Vereinbarung über 200 Millionen Euro mit der Europäischen Investitionsbank unterzeichnet – einer öffentlichen Bank, die sich für die Klimawende und Stadterneuerung einsetzt, um die Umwelt zu schützen. Mit diesem Darlehen haben wir seit 1998 über eine Milliarde Euro erhalten – mehr als jede andere italienische Stadt, und gemessen an den Einwohnern liegen wir auch im europäischen Vergleich im vorderen Feld. Öffentliche Banken wie die EIB nehmen uns als verlässliche Stadt wahr, und wir wissen europäische Mittel zu nutzen, zum Beispiel um neue Schulen zu bauen oder öffentliche Plätze zu erneuern. In den nächsten Jahren werden wir weitermachen und große Projekte umsetzen, die teils schon angelaufen sind. Ich denke an den Mercato di Sant’Ambrogio, die Sporthalle Andrea del Sarto, die Schule Don Milani, die Erdbebensicherung von Schulen und vieles mehr bis hin zur Fertigstellung der ‚Bicipolitana‘. Dank des EIB-Darlehens können wir all das in Angriff nehmen, und es kostet uns weniger als ein traditionelles Bankdarlehen. Mit der heutigen Unterzeichnung kann Florenz in vielen Bereichen weiter investieren.“

Die acht Vorgängerdarlehen der EIB flossen in die Sanierung und Modernisierung von Schulen, Verwaltungsgebäuden, Kulturerbestätten und anderen öffentlichen Gebäuden in Florenz, aber auch in Parks, Grünanlagen usw. Die EIB hat das Straßenbahnnetz, vor allem die Linien 1 und 2, gefördert, das Tierheim, die Schule Dino Compagni, den Schulkomplex Santa Maria a Coverciano, die neue Piazza dell’Isolotto, die Piazza del Carmine und den Parkplatz Ponte a Greve sowie die Neugestaltung der Piazza Goldoni, der Piazza Nannotti, der Piazza Edison und der Piazza Indipendenza.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

EIB-Finanzierungen für städtische Gebiete

In den letzten fünf Jahren hat die EIB über 96 Milliarden Euro für städtische Gebiete in Europa bereitgestellt und mehr als 1 200 Vorhaben zur Förderung der Stadtentwicklung, der nachhaltigen Mobilität, der Umwelt, der sozialen Inklusion und des Klimaschutzes unterstützt. Nach Frankreich ist Italien der zweitgrößte Empfänger von EIB-Finanzierungen für städtische Gebiete.